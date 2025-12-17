Διακοπές νερού την Τετάρτη (17/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Περιοχή
Ημερομηνία
Τύπος
Σημείο
Αθήνα (Πολύγωνο)
17/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Βαφειοχωρίου και Αμφικλείας
Καματερό
17/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Λαμπράκη Γρηγ. και Θεσσαλονίκης
Υμηττός
17/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Φίλωνος και Αλφειωνίας
