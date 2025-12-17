ΑΣΕΠ 8Κ/2024: Συνεχίζονται οι ενστάσεις για τις 2.217 θέσεις ΔΕ στο Δημόσιο

«Τρέχουν» οι ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 8Κ/2024 του ΑΣΕΠ για τις 2.217 θέσεις ΔΕ στο Δημόσιο

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ
Unsplash
ΕΡΓΑΣΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 8Κ/2024 (Φ.Ε.Κ. 62/31.12.2024/τ. Α.Σ.Ε.Π. και Φ.Ε.Κ. 1/14.01.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορούν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 2.217 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αρ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες Διοριστέων και Κατάταξης χωρίς ειδική επισήμανση. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους και δείτε:

Ξεκίνησαν οι ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 έως και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

105.427 αιτήσεις για τις 2.217 θέσεις στο Δημόσιο

Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση, το ΑΣΕΠ γνωστοποίησε ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 8Κ/2024 (Φ.Ε.Κ. 62/31.12.2024/τ. Α.Σ.Ε.Π. και Φ.Ε.Κ. 1/14.01.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 2.217 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 105.427 αιτήσεις.

graph_8K_2024-1.jpg

Η 8Κ/2024 είναι η μεγαλύτερη προκήρυξη της χρονιάς που απευθύνεται αποκλειστικά σε υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Να σημειωθεί πως στη διαδικασία συμμετείχαν και υποψήφιοι ΠΕ και ΤΕ.

graph_8K_2024-2.jpg

ΑΣΕΠ 8Κ/2024: Η προκήρυξη σε αριθμούς

  • 2.217 μόνιμες θέσεις σε όλη τη χώρα
  • 476 φορείς του Δημοσίου συμμετέχουν με θέσεις
  • 65 διαφορετικές ειδικότητες περιλαμβάνονται στη μεγάλη προκήρυξη
  • 182 δήμοι δίνουν προβάδισμα διορισμού με βάση την εντοπιότητα
  • 521 μόνιμες θέσεις θα διατεθούν για διοικητικούς υπαλλήλους
  • 150 θέσεις θα διατεθούν για τις ειδικότητες ΔΕ Νοσηλευτών και ΔΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
  • 23 περιοχές της χώρας φιλοξενούν θέσεις για δασοφύλακες, την ειδικότητα που σπάνια ζητείται σε προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού
  • 584 θέσεις μπορούν να διεκδικηθούν χωρίς εμπειρία από τους υποψηφίους
  • 6.640 υποψήφιοι θα βρεθούν κοντά στο μόνιμο διορισμό. Από αυτούς που θα προηγηθούν στον πίνακα κατάταξης με βάση τα δηλωθέντα τους, το ΑΣΕΠ θα ζητήσει αποστολή δικαιολογητικών (επίκληση)

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι θέσεις της Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Δείτε το ΦΕΚ της Προκήρυξης 8Κ/2024 του ΑΣΕΠ εδω

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Πολικές αρκούδες με ασυνήθιστες γενετικές αλλαγές ανακαλύφθηκαν στη Γροιλανδία

07:06ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 8Κ/2024: Συνεχίζονται οι ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις 2.217 θέσεις στο Δημόσιο (ΔΕ)

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Δεκεμβρίου

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Οι ΗΠΑ απείλησαν την Ευρώπη με αντίποινα για τα σχέδια φορολόγησης αμερικανικών εταιρειών

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Αυλαία στη League Phase - Ετοιμάζονται για 4άδα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές φαινόμενο: Άμμος πάγωσε λόγω του ακραίου ψύχους στο Μίσιγκαν - Βίντεο

06:36LIFESTYLE

Της Eurovision… τα καμώματα - Η ανακοίνωση για τα «γιουχαΐσματα», οι αποφάσεις και όσα θα δούμε

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πρωτοφανές περιστατικό σε ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι: Καθηγητής τραυμάτισε μαθητή κατά τη διάρκεια κατάληψης – Του έπιασε τα δάχτυλα με τον κόφτη

06:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Αστυνομικός έσβηνε με το αζημίωτο κλήσεις - Οι διάλογοι και τα... τσάμπα τραπεζώματα

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς λεωφορεία σήμερα λόγω στάσης εργασίας – Ποιες ώρες τραβούν χειρόφρενο

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 6 μέτρα για το στεγαστικό: «Κόφτης» στα AirBnB – Ποιοι παίρνουν διπλή επιστροφή ενοικίου

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα «κρυφά» μηνύματα από τις αναφορές Τσίπρα στην αντιπολίτευση και ο βουλευτής που εξόργισε την Κουμουνδούρου

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Θες να βγάλεις εύκολα λεφτά;»: Πώς έβρισκαν δότες κάποιες τράπεζες σπέρματος στην Ελλάδα - Τα κενά ασφαλείας και τα «σκοτεινά» σημεία

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Με την πλάτη στον τοίχο οι αρχές - «Κρυβόντουσαν πίσω από πολίτες» -Τα οκτώ λάθη που οδήγησαν στη σφαγή

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση μαχαιρώματος 14χρονης: Νέα στοιχεία για τη στάση της 16χρονης και όσα δεν αποτράπηκαν εγκαίρως

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρελάνς Μητσοτάκη για μπλόκα και ΟΠΕΚΕΠΕ: Παίρνει αποστάσεις από «Φραπέδες» και εισηγείται διακομματική επιτροπή για το αγροτικό ζήτημα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Σήμερα η προπληρωμή επιδομάτων, παροχών και του Δώρου Χριστουγέννων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς λεωφορεία σήμερα λόγω στάσης εργασίας – Ποιες ώρες τραβούν χειρόφρενο

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Με την πλάτη στον τοίχο οι αρχές - «Κρυβόντουσαν πίσω από πολίτες» -Τα οκτώ λάθη που οδήγησαν στη σφαγή

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Θες να βγάλεις εύκολα λεφτά;»: Πώς έβρισκαν δότες κάποιες τράπεζες σπέρματος στην Ελλάδα - Τα κενά ασφαλείας και τα «σκοτεινά» σημεία

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για το θρυλικό υπερωκεάνιο «SS United States»: Η Νέα Υόρκη το θέλει μουσείο, η Φλόριντα το στέλνει στον βυθό

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση μαχαιρώματος 14χρονης: Νέα στοιχεία για τη στάση της 16χρονης και όσα δεν αποτράπηκαν εγκαίρως

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα «κρυφά» μηνύματα από τις αναφορές Τσίπρα στην αντιπολίτευση και ο βουλευτής που εξόργισε την Κουμουνδούρου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πρωτοφανές περιστατικό σε ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι: Καθηγητής τραυμάτισε μαθητή κατά τη διάρκεια κατάληψης – Του έπιασε τα δάχτυλα με τον κόφτη

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 16/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.800.000 ευρώ

06:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Αστυνομικός έσβηνε με το αζημίωτο κλήσεις - Οι διάλογοι και τα... τσάμπα τραπεζώματα

22:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Είμαι πολύ ταραγμένος, 10 χιλιάδες Τούρκοι έβριζαν εμένα και την μητέρα μου»

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 6 μέτρα για το στεγαστικό: «Κόφτης» στα AirBnB – Ποιοι παίρνουν διπλή επιστροφή ενοικίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ