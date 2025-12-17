Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (17/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
17/12/2025 12:00:00 πμ
17/12/2025 5:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΚΡΙΕΖΗ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
324
Λειτουργία
17/12/2025 6:30:00 πμ
17/12/2025 4:30:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ - ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ - ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΟΡΑΗ - ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ - ΜΑΡΜ. ΒΑΣΙΛΙΑ - ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΑΛΕΡΙΟΥ - ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ - ΑΓ. ΕΛΕΝΗΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ - ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ
608
Κατασκευές
17/12/2025 7:30:00 πμ
17/12/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 07:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 07:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 51 από: 07:30 πμ έως: 11:00 πμ
1589
Κατασκευές
17/12/2025 8:00:00 πμ
17/12/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΑΛΛΕΩΝ απο κάθετο: ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1402
Λειτουργία
17/12/2025 8:00:00 πμ
17/12/2025 12:00:00 μμ
Π.ΨΥΧΙΚΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΦΑΙΑΣ, ΔΡΟΣΗ, ΕΡΣΗΣ, ΛΥΤΡΑ, ΣΟΥΡΗ, ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ, ΔΡΟΣΙΝΗ, ΓΥΖΗ, ΣΟΛΩΜΟΥ.
1025
Κατασκευές
17/12/2025 8:00:00 πμ
17/12/2025 2:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ - ΑΝΕΜΩΝΑΣ - ΚΡΙΕΖΗ - ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΠΟΛΥΘΕΑΣ - ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΠΥΘΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
323
Λειτουργία
17/12/2025 8:00:00 πμ
17/12/2025 2:00:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΝΟ 34 έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΠΙΕΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
1585
Κατασκευές
17/12/2025 8:00:00 πμ
17/12/2025 3:00:00 μμ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Ζυγά οδός:ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
17/12/2025 8:00:00 πμ
17/12/2025 3:00:00 μμ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΙΑΝΙΑ - Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ LIDL ΜΕΤΑΞΥ ΦΑΝΑΡΙ ΛΑΓΟΥ ΚΑΙ JUMBO - ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΗ - ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΝΟΥ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΛΕΣΒΟΥ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΔΑΒΑΚΗ - ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Ν.ΤΣΙΜΠΟΥΡΑ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΑΜΑΛΙΑΣ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΜΑΛΙΑΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1537
Λειτουργία
17/12/2025 8:00:00 πμ
17/12/2025 4:00:00 μμ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΑΛΦΕΙΟΥ - ΘΕΟΓΕΝΟΥΣ - ΛΕΥΚΑΔΟΣ - ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ - ΚΙΟΥ - ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ - ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ - ΛΑΥΡΙΟΥ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ
609
Κατασκευές
17/12/2025 8:00:00 πμ
17/12/2025 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ι.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΙΟΥ, ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
1024
Κατασκευές
17/12/2025 8:00:00 πμ
17/12/2025 4:00:00 μμ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΒΛΥΧΑΔΑΣ, ΤΡΥΠΙΑ ΣΠΗΛΙΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ, ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΤΗΛΙΟΥ, ΡΕΜΑ ΔΡΙΤΣΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, ΛΑΚΚΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΚΑΜΠΙΑ, ΧΥΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ, ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΟΝ.
Κατασκευές
17/12/2025 8:00:00 πμ
17/12/2025 6:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΣΤΕΝΟ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
Κατασκευές
17/12/2025 9:00:00 πμ
17/12/2025 4:00:00 μμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ.
1023
Κατασκευές
17/12/2025 10:30:00 πμ
17/12/2025 2:30:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΕΩΣ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΜΕΓΙΣΤΗΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 10:30 πμ έως: 02:30 μμ Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 02:30 μμ
1588
Κατασκευές
17/12/2025 11:00:00 πμ
17/12/2025 2:30:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ
1596
Κατασκευές
17/12/2025 11:00:00 πμ
17/12/2025 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΚΕΡΑΣΙΑΣ, ΓΛΑΔΙΟΛΑΣ, ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ, ΚΥΒΕΛΗΣ, ΓΑΡΥΦΑΛΩΝ, ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ, ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ, ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ, ΠΕΥΚΩΝ, ΠΡΙΝΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ, ΑΝΘΕΩΝ, ΛΥΓΑΡΙΑΣ, ΡΟΔΩΝ, ΟΥΡΑΝΙΑΣ, ΕΥΤΕΡΠΗΣ, ΝΥΜΦΩΝ, ΑΙΟΛΟΥ, ΧΕΙΜΑΡΑΣ, ΚΙΡΚΗΣ, ΕΚΑΤΗΣ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ, ΜΟΥΣΩΝ, ΝΤΑΛΙΑΣ, ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΗΣΙΟΔΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ, ΑΓ.ΣΚΕΠΗΣ, ΑΛΚΗΣΤΙΣ.
1026
Κατασκευές
17/12/2025 12:00:00 μμ
17/12/2025 3:00:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΥΛΙΟΥ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ ΝΟ 23 έως κάθετο: ΡΙΜΙΝΙΤΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
1586
Κατασκευές
