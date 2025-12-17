Τα έξι μέτρα Μητσοτάκη, το άδειασμα στην Καρυστιανού, ο Καραβίτης, ΔΕΗ στη σταθερή και φρέσκο χρήμα

Τα 6 μέτρα για τη στεγαστική κρίση

Το έχουμε δει σε μια σειρά από περιπτώσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα αντιλαμβάνεται τα προβλήματα της κοινωνίας και παρεμβαίνει με πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις. Ίσως το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα των Ελλήνων και των Ελληνίδων σήμερα είναι το στεγαστικό. Όπου σταθείς κι όπου βρεθείς ακούς ιστορίες για ακίνητα που ενοικιάζονται, για μισθώματα που εκτοξεύονται, για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις με τις οποίες νομίζουν πολλοί ότι θα πλουτίσουν και για κλειστά διαμερίσματα.

Μπαίνοντας στον πυρήνα του προβλήματος, ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών ώστε να καλύπτεται μέχρι το 90% της δαπάνης και όριο τα 36.000 ευρώ, επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως σε εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που διαμένουν σε περιοχές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, νέους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και κίνητρα για μετατροπή υφιστάμενων εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κτιρίων σε ακίνητα για οικιστική χρήση. Μακάρι να λειτουργήσουν τα νέα μέτρα, θα ωφεληθούν πολλοί μη έχοντες.

Ποιος Καραβίτης; Μαξίμου!

Θυμάστε την Πέμπτη του Byron ή Βύρωνα που άνοιξαν οι ουρανοί; Ήταν Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου κι εκείνη την ημέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προγραμματίσει να δειπνήσει με βουλευτές της ΝΔ στην ταβέρνα «Καραβίτης» στο Παγκράτι, το πολιτικό μαγειρείο που προτιμούν οι γαλάζιοι από την εποχή του Αθανασίου Τσαλδάρη. Κάτι όμως η καταιγίδα, κάτι το timing καθώς πλήθαιναν τα αγροτικά μπλόκα η βραδινή εκείνη σύναξη αναβλήθηκε.

Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού πάντως, η παραδοσιακή ταβέρνα με τα βαρέλια στη σειρά είχε την τιμητική της λόγω Κυριάκου Πιερρακάκη, αφού ο υπουργός Οικονομικών κάλεσε για δείπνο συνεργάτες και φίλους, ενθυμούμενος την παλαιά παράδοση βραδινού φαγητού –μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του προϋπολογισμού- στις ταβέρνες της Βαρβακείου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως, αντί για ταβέρνα, επέλεξε τελικά να δεχθεί όλους τους βουλευτές της ΝΔ στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου. Κάτι μου λέει ότι μετά την πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ο πρωθυπουργός αποφάσισε να κρατήσει κοντά του όλα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, όχι μόνο για να τους συμβουλεύσει πώς να απευθυνθούν στους ψηφοφόρους τους τις ημέρες των χριστουγεννιάτικων διακοπών αλλά κυρίως για να ακούσει και να μάθει...

Οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη «αδειάζουν» την Καρυστιανού

Όπως σας έγραψα χθες στους «Κομισάριους» οι νέες πολιτικές παρεμβάσεις της Μαρίας Καρυστιανού έχουν ανάψει φωτιές στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών και γι' αυτό άλλαξε και την υπογραφή της στα δημόσια κείμενα που γράφει. Δεν πρόλαβα να το γράψω και ήρθε παρέμβαση με σαφείς αιχμές λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα.

Τόσο ο Νίκος Πλακιάς, όσο και τέσσερα από τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών παίρνουν σαφείς αποστάσεις από τις δημόσιες τοποθετήσεις της προέδρου, Μαρίας Καρυστιανού, αναφορικά με την πιθανότητα ανάληψης πολιτικής πρωτοβουλίας, διευκρινίζοντας ότι δεν συμμερίζονται ούτε υιοθετούν τις συγκεκριμένες κινήσεις. Οι υπόλοιποι συγγενείς αντιλαμβάνονται ότι όλο αυτό το πολιτικό καπέλωμα κάνει κακό στον αγώνα τους...

Αφού δεν θέλετε Μητσοτάκη πάρτε Τσιάρα

Δεν ξέρω αν το προσέξατε αλλά το Μέγαρο άλλαξε στρατηγική μετά την απόρριψη των αγροτών για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από την ενημέρωση που κάνουν κυβερνητικές πηγές φαίνεται ότι ο πρωθυπουργος τους παραπέμπει πάλι στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. «Ό,τι θέλετε στον Τσιάρα... » είναι η νέα γραμμή του Μαξίμου. Φτου κι απ' την αρχή δηλαδή διότι με τον Τσιάρα έχουν συναντηθεί ουκ ολίγες φορές και άκρη δεν βρέθηκε. Μια ευκαιρία που είχαν για αδιαμεσολάβητο τετ α τετ με τον πρωθυπουργό την έχασαν..

Ο Μπένι και το άρθρο 86 του Συντάγματος

Ο Βαγγέλης Βενιζέλος ρωτήθηκε για το αν πρέπει να παρακάμπτεται το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ασυλίας των υπουργών. Ενώ λοιπόν ξέρει πολύ καλά ως διακεκριμένος συνταγματολόγος ότι η διάταξη προβλέπει ρητά ότι όπου υπάρχουν ειδικοί εθνικοί κανόνες για ορισμένες ασυλίες ή δικαιοδοσίες, για παράδειγμα η ευθύνη υπουργών ισχύει το εθνικό δίκαιο και όχι το ενωσιακό, λέει ότι «έχουμε την υποχρέωση να ερμηνεύσουμε και να εφαρμόσουμε και να διαμορφώσουμε το άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών σύμφωνα με την απαίτηση της κοινωνίας». Αν δεν με απατουν οι πενιχρές γνώσεις μου αυτό λέγεται νομικός λαϊκισμός, να ερμηνεύουμε το Σύνταγμα με βάση τη λαϊκή οργή... Φανταστείτε να μην ήταν και ο ίδιος ο συνταγματικός αναθεωρητής ο Μπένι τι θα έλεγε. Αν δεν με απατά η ασθενής μνήμη μου το 2001 επί Σημίτη, ο κ. Βενιζέλος ήταν εισηγητής του ΠΑΣΟΚ και πολιτικός συντονιστής της αναθεώρησης που διατήρισε το προνομιακό καθεστώς της ασυλίας.

Φρέσκο χρήμα στα κόμματα

Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών στις 9 Δεκεμβρίου, 12 κόμματα με συνολικά 14... σφραγίδες (επειδή το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου λαμβάνει δύο επιδοτήσεις, άλλη ως ΠΑΣΟΚ και άλλη ως Κίνημα Αλλαγής κι επειδή το ΜέΡΑ 25 λαμβάνει ξεχωριστή επιχορήγηση για τη συμμετοχή του στις βουλευτικές εκλογές κι άλλο... μπόνους για τις ευρωεκλογές) θα μοιραστούν περίπου 3,7 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης.

Τη μερίδα του λέοντος λαμβάνει η ΝΔ που θα εισπράξει περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, ακολουθεί ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Προοδευτική Συμμαχία που θα λάβει περίπου 680.000 ευρώ, το ΠΑΣΟΚ που θα λάβει σχεδόν μισό εκατ. ευρώ (360.000 ευρώ στο Κίνημα Αλλαγής και 120.000 ευρώ στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα), το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που θα ενισχύσει τα ταμεία του εν όψει Χριστουγέννων με κάτι παραπάνω από 344.000 ευρώ, το κόμμα Ελληνική Λύση - Κυριάκος Βελόπουλος που θα ενισχυθεί από το κράτος με 236.000 ευρώ, το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα Νίκη που θα λάβει από τον κρατικό προϋπολογισμό 212.000 ευρώ, και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου που θα λάβει 196.000 ως τακτική κρατική χρηματοδότηση για το 2025. Η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου θα ενισχυθεί με 44.000 ευρώ, η Νέα Αριστερά με 20.000 ευρώ και το ΜέΡΑ 25 του Γιάνη Βαρουφάκη που θα εισπράξει περίπου 40.000 ευρώ, τα μισά για τη συμμετοχή του κόμματος στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και τα υπόλοιπα για τις ευρωεκλογές του 2024.

Ο Φραπές που έγινε Τζιτζής

Το φιάσκο της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς και ξεκαρδιστικές ανατροπές. Το καινούργιο φρούτο που διακινείται είναι ότι ο Γιώργος Ξυλούρης, που κλήθηκε να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι ο λεγόμενος “Φραπές”, αλλά ο”Τζιτζής” όπως και ο ίδιος έλεγε. Ότι δηλαδή δήθεν η εξεταστική επιτροπή φέρεται να κάλεσε λάθος πρόσωπο για να καταθέσει, ενώ ο πραγματικός “Φραπές” είναι ένα συγγενικό πρόσωπο του Γιώργου Ξυλούρη και όχι ο ίδιος. Ότι δηλαδή στις επισυνδέσεις κάποιος άλλος χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο του Ξυλούρη. Δεν ξέρω τελικά αν όλο αυτό είναι για γέλια ή για κλάματα. Θέλει δηλαδή να μας πει ο Φραπές – Τζιτζής – Ξυλούρης ότι όποιος ήθελε έπαιρνε το τηλέφωνό του Ξυλούρη και διεκπεραίωνε υποθέσεις αγροτικών επιδοτήσεων; Μάλλον δεν μας τα λέει πολύ καλα...

Η ΔΕΗ στη σταθερή

Η «μάχη» στις τηλεπικοινωνίες αναμένεται να «ανάψει» για τα καλά τώρα που θα έρθει η ώρα της σταθερής τηλεφωνίας και για τη ΔΕΗ. Αν και πολλοί προσέχουν τις υπόλοιπες ψηφιακές κινήσεις της ΔΕΗ. Και δεν μιλάμε για το chatbot αλλά για υπηρεσίες όπως η νέα ψηφιακή πλατφόρμα B2B της Κωτσόβολος που θα επιτρέπει πλέον σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις να διαχειρίζονται παραγγελίες, τιμολόγια και πελάτες σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Μήπως πρέπει να περιμένουμε είσοδο της ΔΕΗ και σε άλλους τομείς που κινούνται περισσότερο προς την πληροφορική;

Το ακίνητο της MLS

Θυμάστε την MLS; Την εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη που ήθελε να ανταγωνιστεί τη Samsung και την Apple και πολλοί επενδυτές την πίστεψαν; Πλέον, η εταιρεία έχει «αποχωρήσει» από το χρηματιστήριο αλλά είναι οριακά ενεργή. Μάλιστα, κάπου ακούσαμε ότι πούλησε και 5 τεμάχια. Αλλά η είδηση αυτών των ημερών είναι ότι είχαμε τη δημοπρασία για το ακίνητο της στη Θεσσαλονίκη, το οποίο πουλήθηκε έναντι ενός ποσού λίγο πάνω από 2,4 εκατ. ευρώ σε κυπριακό fund, όπως λέμε οι πληροφορίες. Τουλάχιστον, θα καλυφθούν κάποιες από τις υποχρεώσεις προς εργαζόμενους και πιστωτές.

Τι είδαμε στον ΣΕΠΕ

Όλος ο «κόσμος» της πληροφορικής βρέθηκε στο digital economy forum, το ετήσιο συνέδριο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ). Τα βλέμματα ήταν στραμμένα προς ουκ ολίγους επιχειρηματίες που κυκλοφορούν σενάρια περί πώλησης μεγάλων ποσοστών στις εταιρείες τους, οι οποίες είναι εκ των «ηγετών» του κλάδου. Δεν το επιβεβαίωναν αλλά ούτε και το διέψευδαν. Και η ατάκα που ακουγόταν είναι ότι οι συζητήσεις είναι πολλές μεταξύ των «παικτών» γιατί πολύ απλά ουδείς γνωρίζει ποια είναι η επόμενη μέρα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Επίσης, κρατείστε την πρόσκληση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δ. Χούπη προς τις εταιρείες πληροφορικής και δη τα startups για συνεργασία αλλά και τη συζήτηση που ανοίγει για το quantum computing και τη δημιουργία εθνικής στρατηγικής.

Δυσαρέσκεια Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Την ενόχληση της εκφράζει ανοικτά η διοίκηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το γεγονός ότι δεν ζητάνε την άποψη της σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων που δημιουργούν συγκέντρωση στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Όπως επισημαίνουν, σε ανάλογες περιπτώσεις απλά καλούνται στην ουσία να επικυρώσουν την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αυτό που προκαλεί έκπληξη στους εκπροσώπους της επιτροπής είναι οτι ενώ θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συνεργατικά, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν δείχνει να ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει την εμπειρία ενός φορέα με τόσο υψηλή εξειδίκευση στον τομέα των παιγνίων όπως η ΕΕΕΠ.