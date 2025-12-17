Τα έξι μέτρα Μητσοτάκη, το άδειασμα στην Καρυστιανού, ο Καραβίτης, ΔΕΗ στη σταθερή και φρέσκο χρήμα

Οι Κομισάριοι έρχονται και θέτουν την ατζέντα της ημέρας 

Newsbomb

Τα έξι μέτρα Μητσοτάκη, το άδειασμα στην Καρυστιανού, ο Καραβίτης, ΔΕΗ στη σταθερή και φρέσκο χρήμα
ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ
9'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα 6 μέτρα για τη στεγαστική κρίση

Το έχουμε δει σε μια σειρά από περιπτώσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα αντιλαμβάνεται τα προβλήματα της κοινωνίας και παρεμβαίνει με πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις. Ίσως το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα των Ελλήνων και των Ελληνίδων σήμερα είναι το στεγαστικό. Όπου σταθείς κι όπου βρεθείς ακούς ιστορίες για ακίνητα που ενοικιάζονται, για μισθώματα που εκτοξεύονται, για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις με τις οποίες νομίζουν πολλοί ότι θα πλουτίσουν και για κλειστά διαμερίσματα.
Μπαίνοντας στον πυρήνα του προβλήματος, ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών ώστε να καλύπτεται μέχρι το 90% της δαπάνης και όριο τα 36.000 ευρώ, επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως σε εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που διαμένουν σε περιοχές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, νέους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και κίνητρα για μετατροπή υφιστάμενων εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κτιρίων σε ακίνητα για οικιστική χρήση. Μακάρι να λειτουργήσουν τα νέα μέτρα, θα ωφεληθούν πολλοί μη έχοντες.

Ποιος Καραβίτης; Μαξίμου!

Θυμάστε την Πέμπτη του Byron ή Βύρωνα που άνοιξαν οι ουρανοί; Ήταν Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου κι εκείνη την ημέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προγραμματίσει να δειπνήσει με βουλευτές της ΝΔ στην ταβέρνα «Καραβίτης» στο Παγκράτι, το πολιτικό μαγειρείο που προτιμούν οι γαλάζιοι από την εποχή του Αθανασίου Τσαλδάρη. Κάτι όμως η καταιγίδα, κάτι το timing καθώς πλήθαιναν τα αγροτικά μπλόκα η βραδινή εκείνη σύναξη αναβλήθηκε.
Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού πάντως, η παραδοσιακή ταβέρνα με τα βαρέλια στη σειρά είχε την τιμητική της λόγω Κυριάκου Πιερρακάκη, αφού ο υπουργός Οικονομικών κάλεσε για δείπνο συνεργάτες και φίλους, ενθυμούμενος την παλαιά παράδοση βραδινού φαγητού –μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του προϋπολογισμού- στις ταβέρνες της Βαρβακείου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως, αντί για ταβέρνα, επέλεξε τελικά να δεχθεί όλους τους βουλευτές της ΝΔ στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου. Κάτι μου λέει ότι μετά την πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ο πρωθυπουργός αποφάσισε να κρατήσει κοντά του όλα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, όχι μόνο για να τους συμβουλεύσει πώς να απευθυνθούν στους ψηφοφόρους τους τις ημέρες των χριστουγεννιάτικων διακοπών αλλά κυρίως για να ακούσει και να μάθει...

Οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη «αδειάζουν» την Καρυστιανού

Όπως σας έγραψα χθες στους «Κομισάριους» οι νέες πολιτικές παρεμβάσεις της Μαρίας Καρυστιανού έχουν ανάψει φωτιές στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών και γι' αυτό άλλαξε και την υπογραφή της στα δημόσια κείμενα που γράφει. Δεν πρόλαβα να το γράψω και ήρθε παρέμβαση με σαφείς αιχμές λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα.
Τόσο ο Νίκος Πλακιάς, όσο και τέσσερα από τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών παίρνουν σαφείς αποστάσεις από τις δημόσιες τοποθετήσεις της προέδρου, Μαρίας Καρυστιανού, αναφορικά με την πιθανότητα ανάληψης πολιτικής πρωτοβουλίας, διευκρινίζοντας ότι δεν συμμερίζονται ούτε υιοθετούν τις συγκεκριμένες κινήσεις. Οι υπόλοιποι συγγενείς αντιλαμβάνονται ότι όλο αυτό το πολιτικό καπέλωμα κάνει κακό στον αγώνα τους...

Αφού δεν θέλετε Μητσοτάκη πάρτε Τσιάρα

Δεν ξέρω αν το προσέξατε αλλά το Μέγαρο άλλαξε στρατηγική μετά την απόρριψη των αγροτών για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από την ενημέρωση που κάνουν κυβερνητικές πηγές φαίνεται ότι ο πρωθυπουργος τους παραπέμπει πάλι στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. «Ό,τι θέλετε στον Τσιάρα... » είναι η νέα γραμμή του Μαξίμου. Φτου κι απ' την αρχή δηλαδή διότι με τον Τσιάρα έχουν συναντηθεί ουκ ολίγες φορές και άκρη δεν βρέθηκε. Μια ευκαιρία που είχαν για αδιαμεσολάβητο τετ α τετ με τον πρωθυπουργό την έχασαν..

Ο Μπένι και το άρθρο 86 του Συντάγματος

Ο Βαγγέλης Βενιζέλος ρωτήθηκε για το αν πρέπει να παρακάμπτεται το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ασυλίας των υπουργών. Ενώ λοιπόν ξέρει πολύ καλά ως διακεκριμένος συνταγματολόγος ότι η διάταξη προβλέπει ρητά ότι όπου υπάρχουν ειδικοί εθνικοί κανόνες για ορισμένες ασυλίες ή δικαιοδοσίες, για παράδειγμα η ευθύνη υπουργών ισχύει το εθνικό δίκαιο και όχι το ενωσιακό, λέει ότι «έχουμε την υποχρέωση να ερμηνεύσουμε και να εφαρμόσουμε και να διαμορφώσουμε το άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών σύμφωνα με την απαίτηση της κοινωνίας». Αν δεν με απατουν οι πενιχρές γνώσεις μου αυτό λέγεται νομικός λαϊκισμός, να ερμηνεύουμε το Σύνταγμα με βάση τη λαϊκή οργή... Φανταστείτε να μην ήταν και ο ίδιος ο συνταγματικός αναθεωρητής ο Μπένι τι θα έλεγε. Αν δεν με απατά η ασθενής μνήμη μου το 2001 επί Σημίτη, ο κ. Βενιζέλος ήταν εισηγητής του ΠΑΣΟΚ και πολιτικός συντονιστής της αναθεώρησης που διατήρισε το προνομιακό καθεστώς της ασυλίας.

Φρέσκο χρήμα στα κόμματα

Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών στις 9 Δεκεμβρίου, 12 κόμματα με συνολικά 14... σφραγίδες (επειδή το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου λαμβάνει δύο επιδοτήσεις, άλλη ως ΠΑΣΟΚ και άλλη ως Κίνημα Αλλαγής κι επειδή το ΜέΡΑ 25 λαμβάνει ξεχωριστή επιχορήγηση για τη συμμετοχή του στις βουλευτικές εκλογές κι άλλο... μπόνους για τις ευρωεκλογές) θα μοιραστούν περίπου 3,7 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης.
Τη μερίδα του λέοντος λαμβάνει η ΝΔ που θα εισπράξει περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, ακολουθεί ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Προοδευτική Συμμαχία που θα λάβει περίπου 680.000 ευρώ, το ΠΑΣΟΚ που θα λάβει σχεδόν μισό εκατ. ευρώ (360.000 ευρώ στο Κίνημα Αλλαγής και 120.000 ευρώ στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα), το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που θα ενισχύσει τα ταμεία του εν όψει Χριστουγέννων με κάτι παραπάνω από 344.000 ευρώ, το κόμμα Ελληνική Λύση - Κυριάκος Βελόπουλος που θα ενισχυθεί από το κράτος με 236.000 ευρώ, το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα Νίκη που θα λάβει από τον κρατικό προϋπολογισμό 212.000 ευρώ, και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου που θα λάβει 196.000 ως τακτική κρατική χρηματοδότηση για το 2025. Η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου θα ενισχυθεί με 44.000 ευρώ, η Νέα Αριστερά με 20.000 ευρώ και το ΜέΡΑ 25 του Γιάνη Βαρουφάκη που θα εισπράξει περίπου 40.000 ευρώ, τα μισά για τη συμμετοχή του κόμματος στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και τα υπόλοιπα για τις ευρωεκλογές του 2024.

Ο Φραπές που έγινε Τζιτζής

Το φιάσκο της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς και ξεκαρδιστικές ανατροπές. Το καινούργιο φρούτο που διακινείται είναι ότι ο Γιώργος Ξυλούρης, που κλήθηκε να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι ο λεγόμενος “Φραπές”, αλλά ο”Τζιτζής” όπως και ο ίδιος έλεγε. Ότι δηλαδή δήθεν η εξεταστική επιτροπή φέρεται να κάλεσε λάθος πρόσωπο για να καταθέσει, ενώ ο πραγματικός “Φραπές” είναι ένα συγγενικό πρόσωπο του Γιώργου Ξυλούρη και όχι ο ίδιος. Ότι δηλαδή στις επισυνδέσεις κάποιος άλλος χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο του Ξυλούρη. Δεν ξέρω τελικά αν όλο αυτό είναι για γέλια ή για κλάματα. Θέλει δηλαδή να μας πει ο Φραπές – Τζιτζής – Ξυλούρης ότι όποιος ήθελε έπαιρνε το τηλέφωνό του Ξυλούρη και διεκπεραίωνε υποθέσεις αγροτικών επιδοτήσεων; Μάλλον δεν μας τα λέει πολύ καλα...

Η ΔΕΗ στη σταθερή

Η «μάχη» στις τηλεπικοινωνίες αναμένεται να «ανάψει» για τα καλά τώρα που θα έρθει η ώρα της σταθερής τηλεφωνίας και για τη ΔΕΗ. Αν και πολλοί προσέχουν τις υπόλοιπες ψηφιακές κινήσεις της ΔΕΗ. Και δεν μιλάμε για το chatbot αλλά για υπηρεσίες όπως η νέα ψηφιακή πλατφόρμα B2B της Κωτσόβολος που θα επιτρέπει πλέον σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις να διαχειρίζονται παραγγελίες, τιμολόγια και πελάτες σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Μήπως πρέπει να περιμένουμε είσοδο της ΔΕΗ και σε άλλους τομείς που κινούνται περισσότερο προς την πληροφορική;

Το ακίνητο της MLS

Θυμάστε την MLS; Την εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη που ήθελε να ανταγωνιστεί τη Samsung και την Apple και πολλοί επενδυτές την πίστεψαν; Πλέον, η εταιρεία έχει «αποχωρήσει» από το χρηματιστήριο αλλά είναι οριακά ενεργή. Μάλιστα, κάπου ακούσαμε ότι πούλησε και 5 τεμάχια. Αλλά η είδηση αυτών των ημερών είναι ότι είχαμε τη δημοπρασία για το ακίνητο της στη Θεσσαλονίκη, το οποίο πουλήθηκε έναντι ενός ποσού λίγο πάνω από 2,4 εκατ. ευρώ σε κυπριακό fund, όπως λέμε οι πληροφορίες. Τουλάχιστον, θα καλυφθούν κάποιες από τις υποχρεώσεις προς εργαζόμενους και πιστωτές.

Τι είδαμε στον ΣΕΠΕ

Όλος ο «κόσμος» της πληροφορικής βρέθηκε στο digital economy forum, το ετήσιο συνέδριο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ). Τα βλέμματα ήταν στραμμένα προς ουκ ολίγους επιχειρηματίες που κυκλοφορούν σενάρια περί πώλησης μεγάλων ποσοστών στις εταιρείες τους, οι οποίες είναι εκ των «ηγετών» του κλάδου. Δεν το επιβεβαίωναν αλλά ούτε και το διέψευδαν. Και η ατάκα που ακουγόταν είναι ότι οι συζητήσεις είναι πολλές μεταξύ των «παικτών» γιατί πολύ απλά ουδείς γνωρίζει ποια είναι η επόμενη μέρα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.
Επίσης, κρατείστε την πρόσκληση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δ. Χούπη προς τις εταιρείες πληροφορικής και δη τα startups για συνεργασία αλλά και τη συζήτηση που ανοίγει για το quantum computing και τη δημιουργία εθνικής στρατηγικής.

Δυσαρέσκεια Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Την ενόχληση της εκφράζει ανοικτά η διοίκηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το γεγονός ότι δεν ζητάνε την άποψη της σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων που δημιουργούν συγκέντρωση στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Όπως επισημαίνουν, σε ανάλογες περιπτώσεις απλά καλούνται στην ουσία να επικυρώσουν την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αυτό που προκαλεί έκπληξη στους εκπροσώπους της επιτροπής είναι οτι ενώ θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συνεργατικά, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν δείχνει να ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει την εμπειρία ενός φορέα με τόσο υψηλή εξειδίκευση στον τομέα των παιγνίων όπως η ΕΕΕΠ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θύμα διάρρηξης ο προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Σπύρος Βούγιας

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρό «μπρα ντε φερ» αγροτών – κυβέρνησης με φόντο τις οριστικές αποφάσεις για τα μπλόκα

08:40ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Παιδιά με καρκίνο θύματα απάτης - Έχασαν τα εκατομμύρια που συγκεντρώθηκαν για τη θεραπεία τους

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συναντήθηκε με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό, Αττική Οδό, Κηφισίας – Πού αλλού έχει μποτιλιάρισμα

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Πανστρατιά Τραμπ κατά της «σατανιστικής» ισλαμιστικής τρομοκρατίας – Το μήνυμα με αφορμή το μακελειό στο Σίδνεϊ

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Διονύσιος ο Ζακυνθινός - Τα θαύματά του: Ο χείμαρρος, το όραμα, οι ψαράδες, το όνειρο

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα ηλεκτρικό Ford Fiesta βασισμένο στο Renault 5;

07:45TRAVEL

Πού ταξίδεψαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025; Οι 5 κορυφαίοι προορισμοί

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Στήριξη Τραμπ στην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου: «Είμαι τυχερός που δεν πίνω»-Τι είπε για τρομοκρατία

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κούρεμα» 15% – 50% στο υπόλοιπο δανείων σε ελβετικό φράγκο

07:29ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα έξι μέτρα Μητσοτάκη, το άδειασμα στην Καρυστιανού, ο Καραβίτης, η ΔΕΗ στη σταθερή και το φρέσκο χρήμα στα κόμματα

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Πολικές αρκούδες με ασυνήθιστες γενετικές αλλαγές ανακαλύφθηκαν στη Γροιλανδία

07:06ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 8Κ/2024: Συνεχίζονται οι ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις 2.217 θέσεις στο Δημόσιο (ΔΕ)

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Δεκεμβρίου

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Οι ΗΠΑ απείλησαν την Ευρώπη με αντίποινα για τα σχέδια φορολόγησης αμερικανικών εταιρειών

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Αυλαία στη League Phase - Ετοιμάζονται για 4άδα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές φαινόμενο: Άμμος πάγωσε λόγω του ακραίου ψύχους στο Μίσιγκαν - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Θες να βγάλεις εύκολα λεφτά;»: Πώς έβρισκαν δότες κάποιες τράπεζες σπέρματος στην Ελλάδα - Τα κενά ασφαλείας και τα «σκοτεινά» σημεία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση μαχαιρώματος 14χρονης: Νέα στοιχεία για τη στάση της 16χρονης και όσα δεν αποτράπηκαν εγκαίρως

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Με την πλάτη στον τοίχο οι αρχές - «Κρυβόντουσαν πίσω από πολίτες» -Τα οκτώ λάθη που οδήγησαν στη σφαγή

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς λεωφορεία σήμερα λόγω στάσης εργασίας – Ποιες ώρες τραβούν χειρόφρενο

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Διονύσιος ο Ζακυνθινός - Τα θαύματά του: Ο χείμαρρος, το όραμα, οι ψαράδες, το όνειρο

07:29ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα έξι μέτρα Μητσοτάκη, το άδειασμα στην Καρυστιανού, ο Καραβίτης, η ΔΕΗ στη σταθερή και το φρέσκο χρήμα στα κόμματα

06:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Αστυνομικός έσβηνε με το αζημίωτο κλήσεις - Οι διάλογοι και τα... τσάμπα τραπεζώματα

07:45TRAVEL

Πού ταξίδεψαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025; Οι 5 κορυφαίοι προορισμοί

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κούρεμα» 15% – 50% στο υπόλοιπο δανείων σε ελβετικό φράγκο

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για το θρυλικό υπερωκεάνιο «SS United States»: Η Νέα Υόρκη το θέλει μουσείο, η Φλόριντα το στέλνει στον βυθό

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρελάνς Μητσοτάκη για μπλόκα και ΟΠΕΚΕΠΕ: Παίρνει αποστάσεις από «Φραπέδες» και εισηγείται διακομματική επιτροπή για το αγροτικό ζήτημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ