Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό, Αττική Οδό, Κηφισίας – Πού αλλού έχει μποτιλιάρισμα

Ακόμη μία μέρα ξεκινά δύσκολα για τους οδηγούς, με την κίνηση των οχημάτων στο Λεκανοπέδιο να είναι και πάλι ιδιαίτερα αυξημένη.

Σε αυτό έχει επηρεάσει και η προγραμματισμένη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 17:00 για τους εργαζόμενους στα λεωφορεία της Αθήνας.

Η Λεωφόρος Κηφισίας, όπως και ο Κηφισός, βρίσκονται στο «κόκκινο», ενώ στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες και συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 25’ – 30’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφερειακή Υμηττού): 10’ – 15’ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 5’ – 10’ στις εξόδους για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

25’-30’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)

10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία. https://t.co/n8DijX75Ny — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 17, 2025

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων, τη Λεωφόρο Αθηνών (στον Ασπρόπυργο) αλλά και τη Βασιλίσσης Σοφίας, με το κέντρο της Αθήνας ταυτόχρονα να παραμένει κλασσικά μπλοκαρισμένο.

Όσον αφορά τα λεωφορεία, τα τελευταία δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν πριν από τις 10:00, ενώ μετά την έναρξη της στάσης εργασίας, η εξυπηρέτηση των επιβατών θα ανασταλεί έως τις 17:00. Οι περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής θα λειτουργήσουν κανονικά, χωρίς καμία διακοπή, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε περιοχές εκτός κέντρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του σωματείου εργαζομένων του ΟΑΣΑ.