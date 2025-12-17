Θεσσαλονίκη: Θύμα διάρρηξης ο προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Σπύρος Βούγιας
Σύμφωνα με τον ίδιο οι δράστες αφαίρεσαν από το σπίτι κοσμήματα και άλλα αντικείμενα
Στόχος διαρρηκτών βρέθηκε το σπίτι του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβούλιου Θεσσαλονίκης, Σπύρου Βούγια.
Ο κ. Βούγιας διαπίστωσε το πρωί της Τρίτης (16/12) πως το διαμέρισμα που διαμένει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρέθηκε στο στόχαστρο διαρρηκτών. Ο ίδιος προέβη σε καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία το απόγευμα της ίδιας ημέρας.
Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο δράστης ή οι δράστες αφαίρεσαν από το σπίτι του κοσμήματα και άλλα αντικείμενα.
Την υπόθεση ερευνα το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.
Με πληροφορίες από thestival.gr
