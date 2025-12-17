Θεσσαλονίκη: Θύμα διάρρηξης ο προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Σπύρος Βούγιας

Στόχος διαρρηκτών βρέθηκε το σπίτι του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβούλιου Θεσσαλονίκης, Σπύρου Βούγια.

Ο κ. Βούγιας διαπίστωσε το πρωί της Τρίτης (16/12) πως το διαμέρισμα που διαμένει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρέθηκε στο στόχαστρο διαρρηκτών. Ο ίδιος προέβη σε καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο δράστης ή οι δράστες αφαίρεσαν από το σπίτι του κοσμήματα και άλλα αντικείμενα.

Την υπόθεση ερευνα το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Με πληροφορίες από thestival.gr

