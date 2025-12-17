Θεσσαλονίκη: Θύμα διάρρηξης ο προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Σπύρος Βούγιας

Σύμφωνα με τον ίδιο οι δράστες αφαίρεσαν από το σπίτι κοσμήματα και άλλα αντικείμενα

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Θύμα διάρρηξης ο προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Σπύρος Βούγιας
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στόχος διαρρηκτών βρέθηκε το σπίτι του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβούλιου Θεσσαλονίκης, Σπύρου Βούγια.

Ο κ. Βούγιας διαπίστωσε το πρωί της Τρίτης (16/12) πως το διαμέρισμα που διαμένει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρέθηκε στο στόχαστρο διαρρηκτών. Ο ίδιος προέβη σε καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο δράστης ή οι δράστες αφαίρεσαν από το σπίτι του κοσμήματα και άλλα αντικείμενα.

Την υπόθεση ερευνα το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Με πληροφορίες από thestival.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θύμα διάρρηξης ο προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Σπύρος Βούγιας

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρό «μπρα ντε φερ» αγροτών – κυβέρνησης με φόντο τις οριστικές αποφάσεις για τα μπλόκα

08:40ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Παιδιά με καρκίνο θύματα απάτης - Έχασαν τα εκατομμύρια που συγκεντρώθηκαν για τη θεραπεία τους

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συναντήθηκε με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό, Αττική Οδό, Κηφισίας – Πού αλλού έχει μποτιλιάρισμα

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Πανστρατιά Τραμπ κατά της «σατανιστικής» ισλαμιστικής τρομοκρατίας – Το μήνυμα με αφορμή το μακελειό στο Σίδνεϊ

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Διονύσιος ο Ζακυνθινός - Τα θαύματά του: Ο χείμαρρος, το όραμα, οι ψαράδες, το όνειρο

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα ηλεκτρικό Ford Fiesta βασισμένο στο Renault 5;

07:45TRAVEL

Πού ταξίδεψαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025; Οι 5 κορυφαίοι προορισμοί

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Στήριξη Τραμπ στην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου: «Είμαι τυχερός που δεν πίνω»-Τι είπε για τρομοκρατία

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κούρεμα» 15% – 50% στο υπόλοιπο δανείων σε ελβετικό φράγκο

07:29ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα έξι μέτρα Μητσοτάκη, το άδειασμα στην Καρυστιανού, ο Καραβίτης, η ΔΕΗ στη σταθερή και το φρέσκο χρήμα στα κόμματα

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Πολικές αρκούδες με ασυνήθιστες γενετικές αλλαγές ανακαλύφθηκαν στη Γροιλανδία

07:06ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 8Κ/2024: Συνεχίζονται οι ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις 2.217 θέσεις στο Δημόσιο (ΔΕ)

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Δεκεμβρίου

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Οι ΗΠΑ απείλησαν την Ευρώπη με αντίποινα για τα σχέδια φορολόγησης αμερικανικών εταιρειών

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Αυλαία στη League Phase - Ετοιμάζονται για 4άδα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές φαινόμενο: Άμμος πάγωσε λόγω του ακραίου ψύχους στο Μίσιγκαν - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Θες να βγάλεις εύκολα λεφτά;»: Πώς έβρισκαν δότες κάποιες τράπεζες σπέρματος στην Ελλάδα - Τα κενά ασφαλείας και τα «σκοτεινά» σημεία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση μαχαιρώματος 14χρονης: Νέα στοιχεία για τη στάση της 16χρονης και όσα δεν αποτράπηκαν εγκαίρως

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Με την πλάτη στον τοίχο οι αρχές - «Κρυβόντουσαν πίσω από πολίτες» -Τα οκτώ λάθη που οδήγησαν στη σφαγή

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς λεωφορεία σήμερα λόγω στάσης εργασίας – Ποιες ώρες τραβούν χειρόφρενο

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Διονύσιος ο Ζακυνθινός - Τα θαύματά του: Ο χείμαρρος, το όραμα, οι ψαράδες, το όνειρο

07:29ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα έξι μέτρα Μητσοτάκη, το άδειασμα στην Καρυστιανού, ο Καραβίτης, η ΔΕΗ στη σταθερή και το φρέσκο χρήμα στα κόμματα

06:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Αστυνομικός έσβηνε με το αζημίωτο κλήσεις - Οι διάλογοι και τα... τσάμπα τραπεζώματα

07:45TRAVEL

Πού ταξίδεψαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025; Οι 5 κορυφαίοι προορισμοί

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κούρεμα» 15% – 50% στο υπόλοιπο δανείων σε ελβετικό φράγκο

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για το θρυλικό υπερωκεάνιο «SS United States»: Η Νέα Υόρκη το θέλει μουσείο, η Φλόριντα το στέλνει στον βυθό

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρελάνς Μητσοτάκη για μπλόκα και ΟΠΕΚΕΠΕ: Παίρνει αποστάσεις από «Φραπέδες» και εισηγείται διακομματική επιτροπή για το αγροτικό ζήτημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ