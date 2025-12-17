Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συναντήθηκε με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Αντώνιου Αυγερινού, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανέλυσε το τεράστιο και πολυδιάστατο ανθρωπιστικό έργο που επιτελεί ο Οργανισμός προς την ελληνική κοινωνία, καθώς και τις δράσεις υποστήριξης των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων της χώρας.

Ο υπουργός ευχαρίστησε τον κ. Αυγερινό για την πολυεπίπεδη προσφορά του Οργανισμού και των χιλιάδων εθελοντών του, δηλώνοντας αρωγός σε δράσεις και ενέργειες που στοχεύουν στην ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας.