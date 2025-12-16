«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Πρόβλεψη Μαρουσάκη για χιόνια χαμηλά στο τέλος του χρόνου

Με «Ωμέγα εμποδιστή» θα πάμε, αναφορικά με τον καιρό, μέχρι την Παρασκευή, ωστόσο εντυπωσιακή η αλλαγή αναμένεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα και... όχι μόνο!

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης μάλιστα προειδοποίησε: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα». Επιβεβαίωσε δε ότι από το Σάββατο θα έχουμε άστατο καιρό και τα Χριστούγεννα με χαμηλές θερμοκρασίες.

Επίσης μια πρώτη εκτίμηση για τον καιρό των Χριστουγέννων έκανε και το Weather Phenomena:

Πρώτη σοβαρή εκτίμηση καιρού(όχι πρόβλεψη) για την περίοδο των εορτών

Θα αναλύσουμε αρχικά τον καιρό της εβδομάδας των Χριστουγέννων και στη συνέχεια θα πούμε δύο λόγια για την τελευταία εβδομάδα του έτους, μέχρι και την αλλαγή του χρόνου.

Αναλυτικά, συνεχίζεται και την τρέχουσα εβδομάδα η αντικυκλωνική κυκλοφορία στη χώρα μας, με υψηλές πιέσεις να μας «σκεπάζουν». Αυτό μεταφράζεται σε άφθονη ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες κατά τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως σε παράκτιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, θα κάνουν την εμφάνισή τους ομίχλες, κυρίως στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα σε κλειστές λεκάνες, οι οποίες τοπικά θα επιμένουν για αρκετές ώρες. Έτσι, ενώ τα μεσημέρια οι θερμοκρασίες θα είναι ήπιες, τις νυχτερινές και πρωινές ώρες θα επικρατεί αισθητό κρύο λόγω της ξαστεριάς, κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται μια μικρή μεταβολή, καθώς ελαφρώς χαμηλότερα γεωδυναμικά ύψη θα εκτοπίσουν μερικώς τον αντικυκλώνα από τη χώρα μας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση κάποιων βροχών, κυρίως στο Ιόνιο, καθώς και σε περιοχές της νότιας και ανατολικής νησιωτικής κυρίως χώρας,χωρίς όμως να επηρεαστεί το σύνολο της Ελλάδας.

Περνώντας στην εβδομάδα των Χριστουγέννων, ο καιρός φαίνεται να αλλάζει πιο ουσιαστικά, μπαίνοντας σε ένα πιο βροχερό μοτίβο. Ο Αζορικός αντικυκλώνας αναμένεται να ανυψωθεί προς τη δυτική Ευρώπη, φτάνοντας έως τη Μεγάλη Βρετανία ενώ ταυτόχρονα χαμηλές πιέσεις θα καλύψουν την κεντρονότια Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Έτσι, τις ημέρες των Χριστουγέννων αναμένονται κατά διαστήματα γενικευμένες βροχές στη χώρα μας,από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Θερμοκρασιακά,ο καιρός θα παραμείνει ήπιος, με τις τιμές κοντά ή λίγο πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά, πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται σε όλα τα υψηλά ορεινά της Πίνδου, καθώς και στα περισσότερα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, όπου θα προστίθενται αρκετά εκατοστά χιονιού, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό το μέχρι τώρα έλλειμμα χιονοπτώσεων?️

-Συνολικά, αν τα προγνωστικά δεδομένα διατηρηθούν –κάτι που θεωρώ αρκετά πιθανό– ο καιρός των Χριστουγέννων θα εναρμονιστεί περισσότερο με το κλίμα της εποχής, με κατά περιόδους φαινόμενα και θερμοκρασίες κοντά ή λίγο πάνω από τα κανονικά.

Περνώντας στην τελευταία εβδομάδα του έτους, το ενδιαφέρον αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Το σύνολο των στοιχείων δείχνει υψηλές πιέσεις και αυξημένα γεωδυναμικά να καλύπτουν μεγάλο μέρος της δυτικής και βορειοδυτικής Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βορειοανατολική Ευρώπη φαίνεται να έχουν τάση κίνησης προς τα νότια – νοτιοδυτικά.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν αποκλείεται τις τελευταίες ημέρες του χρόνου ο καιρός να καταστεί όχι μόνο αρκετά βροχερός, αλλά και περισσότερο ψυχρός, με χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, και ενδεχομένως και χαμηλότερα στα κεντρικά κ βόρεια.

Ιταλοί μετεωρολόγοι : Ο Αντικυκλώνας σταδιακά υποχωρεί από τις 20 Δεκεμβρίου

Σε άλλη ανάλυση του Weather Phenomena που επικαλείται την ιταλική ιστοσελίδα MeteoWeb αναφέρεται:

Μετά από μία μακράν περίοδο όπου κυριάρχησαν οι ήπιες θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής και η απουσία φαινομένων στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, ειδικά στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, όπου σε τοπικό επίπεδο ο υδράργυρος κινήθηκε ακόμα και πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για τον μήνα που διανύουμε, η σταδιακή υποχώρηση του ισχυρού συστήματος υψηλών πιέσεων τις επόμενες ημέρες που είναι ουσιαστικά και η αιτία των καλών καιρικών συνθηκών, αναμένεται να αλλάξει το σκηνικό του καιρού στο τρίτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους, η ατμοσφαιρική πίεση πάνω από την Κεντρική, την Νότια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη θα αρχίσει να αλλάζει αισθητά λόγω και της σταδιακής αποδυνάμωσης του Αντικυκλώνα πριν από τα Χριστούγεννα, με αποτέλεσμα τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου ο καιρός να αποκτήσει πιο χειμερινά χαρακτηριστικά τόσο στην Κεντρική όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό όμως θα συμβάλλει και η ροή των αεροχειμάρρων που θα ευνοήσει ώστε να επικρατήσουν πιο ασταθείς και υγρές καιρικές συνθήκες, με επιστροφή των αξιόλογων βροχών στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης.

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν και οι ίδιοι στις αναλύσεις τους, παρά το γεγονός ότι αυτή την στιγμή υπάρχει μία διχογνωμία στα προγνωστικά μοντέλα μαθηματικής ανάλυσης καιρού για την επικράτηση αυτού του σεναρίου, εντούτοις, οι ενδείξεις αφήνουν ανοικτή την πιθανότητα να σχηματιστεί ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων μεταξύ του Βορείου Ατλαντικού Ωκεανού και της Σκανδιναβίας μετά τα Χριστούγεννα, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο ώστε οι ψυχρότερες αέριες μάζες πολικής προελεύσεως από την Βορειοανατολική Ευρώπη να καταλήξουν μέχρι και την λεκάνη της Μεσογείου, ενώ παράλληλα φαίνεται και η ανάπτυξη ενός ισχυρού βαρομετρικού συστήματος στην Κεντρική Μεσόγειο την ίδια περίοδο, το οποίο ενδεχομένως να προκαλέσει έως και ισχυρές χιονοπτώσεις ακόμα και στα χαμηλότερα υψόμετρα της Κεντρικής, την Νότιας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Παρά ταύτα, τονίζουν στις αναλύσεις τους ότι πρόκειται για ένα σενάριο το οποίο θα πρέπει να παρακολουθείται στενά το επόμενο διάστημα, μέχρι να διαπιστωθεί αν όντως θα έχει την δυναμική την οποία δείχνει στα προγνωστικά μοντέλα, όμως σε σύγκριση με αυτό που επικρατούσε τις προηγούμενες ημέρες, τα σημάδια αλλαγής στην διάταξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας είναι πλέον εμφανή, με τον χειμώνα να είναι τελικά έτοιμος να κυριαρχήσει στην Ευρώπη λίγες ημέρες πριν από την Πρωτοχρονιά.





