Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών
Το ζήτημα του πάρκινγκ εξελίσσεται σε έναν από τους χειρότερους καθημερινούς «πονοκεφάλους» για κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας (κυρίως του κέντρου) και των άλλων μεγάλων πόλεων, αποκαλύπτοντας τις χρόνιες αδυναμίες του αστικού σχεδιασμού.

Στενοί δρόμοι, ελάχιστες νόμιμες θέσεις στάθμευσης και η συνεχής αύξηση των οχημάτων δημιουργούν ένα ασφυκτικό σκηνικό, όπου η αναζήτηση μίας θέσης μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο από τη διαδρομή.

Κάπου εδώ έρχονται και… σώζουν οι πιλοτές όσους ζουν / διαμένουν σε πολυκατοικία. Ωστόσο, δημιουργούνται κάποιες παρερμηνείες ανά καιρούς.

Τι ισχύει

Το ιδιόκτητο πάρκινγκ απαγορεύεται ρητά στην πιλοτή. Οι συνιδιοκτήτες των διαμερισμάτων μίας πολυκατοικίας μπορούν να καθορίσουν συγκεκριμένους ανοικτούς χώρους για στάθμευση στην πιλοτή, που θα ανήκουν στην αποκλειστική τους χρήση, χωρίς όμως αυτοί να είναι χώροι που αποτελούν ιδιοκτησία τους και άρα δεν αναγράφονται στο Ε9.

Ο ιδιοκτήτης που θα παρκάρει σε σημείο της πιλοτής (και σε ποια θέση) καθορίζεται με σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας ή ξεχωριστό συμβόλαιο. Σε περίπτωση που δεν γίνει τίποτα από τα δύο, τότε όλοι έχουν δικαίωμα στάθμευσης όπου θέλουν, χωρίς να έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες θέσεις.

Προσοχή: Θέσεις στάθμευσης στην πιλοτή δικαιούνται μόνο τα διαμερίσματα και τα καταστήματα της πολυκατοικίας και όχι οι αποθήκες. Σύμφωνα με τον νόμο, κάθε συνιδιοκτήτης δικαιούται έναν χώρο στάθμευσης.

Μπορεί κάποιος τρίτος να χρησιμοποιήσει την πιλοτή;

Όχι. Οι θέσεις πάρκινγκ της πιλοτής είναι ΜΟΝΟ για τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται από τρίτους, όπως απαγορεύεται να ενοικιαστούν ή να πωληθούν σε τρίτους. Αν κάποιος μη ένοικος της πολυκατοικίας έχει αποκτήσει θέση πάρκινγκ, υπάρχουν πρόστιμα και ποινές που μπορούν να του επιβληθούν.

Τι προβλέπει ο νέος νόμος

Πολλές θέσεις πάρκινγκ σε πιλοτές μέχρι σήμερα είχαν «χιλιοστά», δηλαδή αντιμετωπίζονταν ως οριζόντιες ιδιοκτησίες. Οι ιδιοκτήτες τους, όμως, αντιμετώπιζαν προβλήματα στη χρήση και τη μεταβίβαση αυτών, αφού από τη νομολογία αυτό κρινόταν παγίως ως άκυρο.

Ο νέος νόμος Ν. 5005/2022, ήρθε να λύσει αυτά τα προβλήματα. Οι τρεις αλλαγές που φέρνει, είναι:

  • Αναγνωρίζονται τα εμπράγματα δικαιώματα επ’ αυτών και οι δικαιούχοι μπορούν να τα μετατρέψουν μονομερώς σε αποκλειστική χρήση.
  • Αναγνωρίζεται ότι αν τρίτος, μη ιδιοκτήτης διαμερίσματος, είχε δικαίωμα σε μία θέση στάθμευσης, τότε μπορεί να τα μεταβιβάσει μόνο σε ένοικο πολυκατοικίας.
  • Αναγνωρίζεται ότι αν κάποιος είχε αποκλειστική χρήση επ’ αυτών, χωρίς να έχει και διαμέρισμα σε πολυκατοικία, μπορεί να τη μεταβιβάσει μόνο σε δικαιούχο διαμερίσματος στην πολυκατοικία.

