Πολικές αρκούδες με ασυνήθιστες γενετικές αλλαγές ανακαλύφθηκαν στη Γροιλανδία

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας εντόπισαν γενετικές αλλαγές σε έναν πληθυσμό πολικών αρκούδων που ζουν στη νοτιοανατολική Γροιλανδία. Αυτές οι αλλαγές, σημειώνουν οι επιστήμονες, υποδεικνύουν την ικανότητα των ζώων να προσαρμόζονται στις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη και των μεταβαλλόμενων περιβαλλοντικών συνθηκών.

Στο πλαίσιο της μελέτης, οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα αίματος από αρκούδες από δύο διαφορετικές περιοχές του νησιού. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη δραστηριότητα των λεγόμενων «γονιδίων-πηδημάτων» —τμημάτων του DNA που γίνονται πιο ενεργά υπό συνθήκες στρες, πείνας ή ακραίων καιρικών συνθηκών. Αυτή η δραστηριότητα ήταν σημαντικά υψηλότερη στις αρκούδες από τη νοτιοανατολική Γροιλανδία.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι γενετικές αλλαγές που εντοπίστηκαν επηρεάζουν τον μεταβολισμό και βοηθούν τα ζώα να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις αυξανόμενες θερμοκρασίες. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι οι αρκούδες είναι σε θέση να χωνεύουν την πιο χονδροειδή φυτική ύλη, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα επιβίωσης καθώς οι παραδοσιακοί θαλάσσιοι πόροι τους μειώνονται.

Η συγγραφέας της μελέτης, οικολόγος Δρ. Άλις Γκόντεν, σημείωσε ότι τα αποτελέσματα που ελήφθησαν παρέχουν συγκρατημένη αισιοδοξία και καταδεικνύουν τις δυνατότητες του είδους για προσαρμογή στις ταχέως μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.

