Καναδάς: Πολική αρκούδα έφαγε κολοκύθα που ζυγίζει περισσότερα κιλά από την ίδια - Δείτε φωτογραφίες

Δεν είναι κάθε μέρα που ο Χένρι, μια πολική αρκούδα που ζυγίζει περίπου 550 κιλά, βρίσκεται αντιμέτωπος με κάτι που ζυγίζει περισσότερο από αυτόν.

Μπορεί οι πολικές αρκούδες να είναι το μεγαλύτερο χερσαίο αρπακτικό στον κόσμο, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Χένρι αντίκρισε κάτι μεγαλύτερο μέχρι και από τον ίδιο. Ο λόγος για μια τεράστια κολοκύθα 635 κιλών, η οποία δωρίστηκε στο καταφύγιο που φροντίζει τον Χένρι.

Αρχικά ο Χένρι φάνηκε αμυντικός, αλλά τελικά όρμησε με χαρά για να φάει το γλυκό και ζουμερό φρούτο. Και αυτό είναι εμφανές από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε το καταφύγιο, Cochrane Polar Bear Habitat, το οποίο βρίσκεται στον Καναδά.

Ο Χένρι που τρώει την κολοκύθα του Καταφύγιο Cochrane Polar Bear

Η διευθύντρια του οργανισμού, Έιμι Μπαξεντέλ-Γιουνγκ, εξηγώντας πώς βρέθηκε στην κατοχή του καταφυγίου αυτή η τεράστια κολοκύθα, είπε: «Ένας από τους υπαλλήλους μου ερχόταν με το αμάξι προς την δουλειά και βρέθηκε αντιμέτωπος με την κολοκύθα, η οποία ήταν στο πίσω μέρος ενός αγροτικού και εντυπωσιάστηκε με το μέγεθός της».

Στη συνέχεια εκείνος την πήρε τηλέφωνο και της είπε για την τεράστια κολοκύθα.

«Μου εξήγησε ότι στο πλάι του αγροτικού υπήρχε ένα λογότυπο μιας εταιρείας, της Aidie Creek Gardens. Έτσι και αποφάσισα να τους πάρω τηλέφωνο», εξηγεί η Μπαξεντέλ-Γιουνγκ.

«Μου απάντησαν πολύ γρήγορα και μου είπαν ότι αν δεν την πάρουμε, θα καταλήξει να γίνει λίπασμα. Οπότε την πήραμε!».

«Όταν την φέραμε στον Χένρι, εκείνος βγήκε έξω και δεν ήξερε τι ήταν – και στην αρχή έδειξε μια αρκετά αμυντική στάση… γιατί νομίζω ότι ήταν αρκετά σοκαρισμένος από αυτό το νέο πράγμα στο περίφραγμα του».

Φωτογραφίες που δημοσίευσε το καταφύγιο δείχνουν τον Χένρι να έχει πέσει σε «κώμα», αφού έφαγε περίπου το ένα τρίτο της κολοκύθας μέσα σε λίγη ώρα.

