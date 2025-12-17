Λέρος: Ποινή κάθειρξης για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων σε δομή φιλοξενίας

Βαριά ποινή κάθειρξης 26 ετών και 30 μηνών με την έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και αυστηρούς όρους (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας) επιβλήθηκε σε κατηγορούμενο που εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά ανήλικους με σοβαρά προβλήματα υγείας και νοητική υστέρηση.

Η απόφαση έρχεται να κλείσει έναν κύκλο ερευνών που ξεκίνησε το 2020 και επηρέασε δραματικά την καθημερινότητα μιας ολόκληρης δομής φιλοξενίας.

Το χρονικό της καταγγελίας

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα στις 3 Νοεμβρίου 2020 όταν αλλοδαπή που διέμενε στο Π.Ι.Κ.Π.Α. Λέρου για επαναλαμβανόμενη σεξουαλική προσβολή σε βάρος ανήλικου 17 ετών με διαγνωσμένη νοητική υστέρηση καθώς και εξυβρίσεις προς άλλο παιδί 4 ετών. Η ίδια στην καταγγελία της περιγράφει ένα κλίμα φόβου με αποκλίνουσα συμπεριφορά εργαζόμενου παρουσία ανηλίκων, στοιχείο που ενεργοποίησε άμεσα τη θεσμική αντίδραση. Η πληροφορία μεταφέρθηκε και στη διοίκηση της δομής, η οποία προχώρησε σε απόλυση του εργαζόμενου, καθώς η περιγραφή των περιστατικών έδειχνε επαναληπτικότητα και θύματα με ιδιαίτερη ευαλωτότητα.

Καταθέσεις ανηλίκων και ιατροδικαστικά ευρήματα

Ο 17χρονος, στο πλαίσιο της προδικασίας εξετάστηκε παρουσία ψυχολόγου και περιέγραψε κατ’ επανάληψη πράξεις θώπευσης. Παράλληλα τοποθέτησε ένα σοβαρό επεισόδιο την 2α Νοεμβρίου 2020. Σύμφωνα με τον ίδιο ανάλογες ενέργειες υπέστησαν και τα δύο αδέλφια του.

Η ιατροδικαστική διερεύνηση επεκτάθηκε στα 7 παιδιά της οικογένειας και κατέδειξε ευρήματα κακοποίησης σε 3 και ενδείξεις σε 1, ενισχύοντας την εικόνα συστηματικότητας που ήλεγχε η ανάκριση. Ιδιαίτερη θέση απέκτησε η κατάθεση ανηλίκου με προβλήματα ακοής και ομιλίας, ο οποίος φέρεται να αντέδρασε εντόνως στην επίδειξη φωτογραφίας και στην αναφορά του ονόματος του κατηγορούμενου, ο οποίος ενώπιον Ανακριτή επιβεβαίωσε με νοηματική πράξεις θώπευσης και προσδιόρισε επανάληψη 3 φορές. Η συνέπεια των περιγραφών, ο τρόπος αντίδρασης και η αντιστοίχιση με τα ευρήματα αποτέλεσαν βασικές παραμέτρους στη συγκρότηση του κατηγορητηρίου.

Η υπερασπιστική θέση και η κρίση των δικαστικών αρχών

Ο κατηγορούμενος, που εργαζόταν στη καθαριότητα, αρνήθηκε όλες τις πράξεις. Όπως υποστήριξε, λόγω του περιορισμένου μεγέθους της δομής θα γινόταν άμεσα αντιληπτός αν επιχειρούσε οτιδήποτε και πως οι καταγγελίες υπαγορεύθηκαν από σκοπιμότητες που σχετίζονταν με μετεγκατάσταση.

Η κρίση των δικαστικών αρχών στάθηκε σε δύο στοιχεία. Πρώτον, το γεγονός ότι η αρχική αναφορά δεν έγινε από τους γονείς αλλά από άλλη διαμένουσα, γεγονός που αποδυνάμωσε τον ισχυρισμό περί επιδίωξης οφέλους. Δεύτερον, η σύμπτωση μαρτυρικών περιγραφών με ιατροδικαστικές ενδείξεις και με τον τόπο και τον χρόνο που προσδιόρισαν μάρτυρες για νυχτερινή δραστηριότητα στον προαύλιο χώρο.

Η συνολική συνεκτίμηση οδήγησε στο βαρύ κατηγορητήριο για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, κατάχρηση σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση και ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Με πληροφορίες από dimokratiki.gr

