Κυψέλη: Νέα στοιχεία για τη στάση της 16χρονης και όσα δεν αποτράπηκαν εγκαίρως

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού 14χρονης μαθήτριας από 16χρονη συμμαθήτριά της μέσα σε σχολείο στην Κυψέλη, καθώς συνεχώς έρχονται στο φως στοιχεία που αφορούν τόσο τη συμπεριφορά της ανήλικης δράστιδος μετά την επίθεση όσο και τις παραλείψεις που προηγήθηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι το θύμα έβαλε το χέρι στην κοιλιά της και σώθηκε από σοβαρό τραυματισμό. Μεταφέρθηκε στο Παίδων με τραύματα στο χέρι. Ενώ αιμορραγούσε η 16χρονη επιχείρησε, σύμφωνα με μαρτυρίες, να την πλήξει και δεύτερη φορά. Η επίθεση αποτράπηκε χάρη στην άμεση παρέμβαση συμμαθητών, οι οποίοι ακινητοποίησαν τη δράστιδα.

Ιδιαίτερο προβληματισμό εξακολουθεί να προκαλεί η στάση της 16χρονης αμέσως μετά την πράξη της. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι δεν εμφανίστηκε σοκαρισμένη ή μεταμελημένη, αλλά γελούσε ειρωνικά, ενώ παρόμοια ψυχρή συμπεριφορά επέδειξε και κατά τη σύλληψή της. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν έδειξε φόβο, κράτησε σκληρή στάση απέναντι στους αστυνομικούς και περιορίστηκε να δηλώσει ότι «θα τα πει όλα στον Εισαγγελέα».

Το σχολείο που σημειώθηκε το περιστατικό Αρχείο Newsbomb

Σε ποινικό επίπεδο, η 16χρονη βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, καθώς της αποδίδονται απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και οπλοχρησία. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται ότι είχε μεταβεί στο σχολείο έχοντας στην κατοχή της μαχαίρι μήκους 21 εκατοστών, στοιχείο που εντείνει τα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας αλλά και την πρόληψη της βίας σε σχολικό περιβάλλον.

Στο μεταξύ η μητέρα της υποστηρίζει ότι η κόρη της έχει μετανιώσει και χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς.

Η ίδια κάνει λόγο για «κακές παρέες» που την "παρασύρουν" , ενώ παραδέχεται ότι λόγω εργασίας δεν μπορούσε να βρίσκεται συνεχώς δίπλα στο παιδί της, σημειώνοντας ωστόσο πως η ανήλικη φέτος δεν παρουσίαζε προβλήματα απουσιών και επιθυμούσε να συνεχίσει να φοιτά στο προηγούμενο σχολείο της και πως η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μόνο κακό της έκανε.

Την ίδια ώρα, το 14χρονο θύμα παραμένει σε κατάσταση σοκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, φοβάται ακόμη και να βγει από το σπίτι, με την οικογένειά του να βιώνει έντονη ανασφάλεια και να ζητά απαντήσεις για το πώς μια τόσο επικίνδυνη κατάσταση δεν αποτράπηκε εγκαίρως.

Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο τα ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση ανήλικων με βίαιη συμπεριφορά, την έγκαιρη παρέμβαση των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη του σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος.

Διαβάστε επίσης