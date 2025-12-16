Κυψέλη: «Είναι απρόβλεπτη, δεν μπορεί να ελέγξει τα νεύρα της», λέει η μητέρα της 16χρονης

Για την επιθετική συμπεριφορά της κόρης της και την επιρροή της από κακές παρέες μίλησε η μητέρα της 16χρονης

Για την επιθετική συμπεριφορά της κόρης της και την δυσκολία να διαχειριστεί τον θυμό της, μίλησε σε δηλώσεις της στο Mega η μητέρα της 16χρονης που μαχαίρωσε 14χρονη μαθήτρια μέσα σε σχολείο στην Κυψέλη.

«Δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι σοβαρό. Το βλέπει λίγο αστείο, δεν καταλαβαίνει τις συνέπειες», ανέφερε στο MEGA η μητέρα της 16χρονης.

«Πήγε πρώτη μέρα και ήθελε απλά να πηγαίνει σχολείο. Άκουσε κάτι, να την βρίζει κάποιο κορίτσι και δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα της», πρόσθεσε η μητέρα της μαθήτριας.

«Απρόβλεπτη η συμπεριφορά της. Μία ευγενική και μία τσακώνεται. Δεν μου ανοίγεται. Θέλω να την πάω σε ψυχολόγο να τα πω όλα αυτά. Δεν ξέρω γιατί, από κάποιες κακές παρέες. Έχει μπλέξει γιατί είναι καλό κορίτσι και ευαίσθητη», συμπλήρωσε.

«Δεν έχει φίλους. Την κοροϊδεύουν, την βρίζουν κι εκείνη αντιδρά έτσι. Εγώ να την πάω ψυχολόγο… Να κάνω το καλύτερο, να μεγαλώσει, να ωριμάσει», πρόσθεσε η μητέρα της.

«Η αδελφή μου δεν είναι γενικά βίαιη σαν άνθρωπος, απλά την προκαλούν και σήμερα άκουσε πως την βρίζουν στο σχολείο. Μόνο άμα την προκαλέσουν, γενικά δεν κάνει κάτι χωρίς να την προκαλέσουν. Είναι ήσυχη», δήλωσε με τη σειρά της η αδερφή της 16χρονης.

Το χρονικό

Λίγο πριν τις 12:00 χθες Δευτέρα (15/12), ακριβώς μετά από το διάλειμμα, η 16χρονη που βρισκόταν στην τουαλέτα, άκουσε μία παρέα ανήλικων κοριτσιών να μιλάνε με άσχημα λόγια για εκείνη. Ζήτησε τον λόγο και χωρίς να πάρει απάντηση, τραυμάτισε με το μαχαίρι τύπου πεταλούδα τη συμμαθήτριά της.

Το περιστατικό έγινε μέσα σε γυμνάσιο της Κυψέλης μπροστά στα έκπληκτα μάτια μαθητών και καθηγητών.

Την απομάκρυναν από το προηγούμενο σχολείο

Αυτή ήταν η πρώτη ημέρα για την 16χρονη μαθήτρια στο συγκεκριμένο σχολείο. Πριν λίγο καιρό η μαθήτρια, κόρη συνταξιούχου αστυνομικού, είχε αναγκαστεί να αλλάξει σχολικό περιβάλλον γιατί και σε εκείνο το σχολείο εμφάνιζε προβληματική συμπεριφορά.

«Η μαθήτρια, όσο ήταν στο σχολείο μας, εν ώρα διαλείμματος έβαλε φωτιά σε κάδο. Έβρισε άσχημα καθηγητή γιατί της είπε ότι θα της βάλει απουσία. Στη συνέχεια πήρε το μπλοκάκι απουσιών και έβγαλε την απουσία μόνη της. Μία άλλη καθηγήτρια τής έκανε παρατήρηση και βγαίνοντας από την τάξη της πέταξε έναν κάδο και την απείλησε. Βέβαια μετά από κάθε περιστατικό ζήταγε συγγνώμη. Αφού εγκρίθηκε η απομάκρυνσή της, 5 μέρες πριν αλλάξει σχολείο, ζήτησε από δασκάλα να πάει στην τουαλέτα γιατί είχε κοπεί στο χέρι. Αφού βγήκε η 16χρονη, η καθηγήτρια πλησίασε το θρανίο της και βρήκε από κάτω ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα», λέει ο γυμνασιάρχης από το προηγούμενο σχολείο της 16χρονης.

