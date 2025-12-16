Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα στη 16χρονη που μαχαίρωσε 14χρονη στο σχολείο

Αντιμέτωπη με δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα είναι η 16χρονη που μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε εναντίον της η Εισαγγελία ανηλίκων.

Η ποινική δίωξη σε βάρος της ανήλικης αφορά τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της οπλοφορίας μέσα σε σχολικό συγκρότημα και το πλημμέλημα της οπλοχρησίας. Η κατηγορούμενη παραπέμπεται σε ανακριτή ανηλίκων για την απολογία της.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε σχολείο της Κυψέλης, όπου η 16χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι τύπου πεταλούδας σε 14χρονη συμμαθήτριά της. Το θύμα διακομίσθηκε σε νοσοκομείο.

Για την κατηγορούμενη ήταν η πρώτη μέρα στο εν λόγω σχολείο καθώς φαίνεται να είχε αποφασιστεί η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος λόγω παραβατικής συμπεριφοράς.

Προκαταρκτική Εξέταση από το Υπουργείο Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προχωρεί στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της, εντός σχολικής μονάδας της Κυψέλης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Σε ό,τι αφορά στη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το ΥΠΑΙΘΑ δεν προβαίνει σε οποιοδήποτε σχόλιο ή σχετική ενέργεια, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων. Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς.

«Δεν μπορεί να ερχόμαστε στο σχολείο και να μας μαχαιρώνουν»

Κάνουμε κατάληψη για να συμπαρασταθούμε στη συμμαθήτριά μας που μαχαιρώθηκε και γιατί δεν μπορεί να ερχόμαστε στο σχολείο και να μας μαχαιρώνουν, λένε οι μαθητές από το 15ο Γυμνάσιο Αθηνών στην Κυψέλη, σήμερα Τρίτη.

Χθες, Δευτέρα, στο συγκεκριμένο Γυμνάσιο, μία 16χρονη που είχε μόλις μεταφερθεί σε αυτό το σχολείο λόγω αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, μαχαίρωσε μία 14χρονη, εν ώρα διαλείμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αφορμή για την επίθεση ήταν μια «φήμη» που άκουσε η δράστις, ενώ το θύμα είχε τραύματα στο χέρι και στην κοιλιά.

Γονείς και μαθητές και από τα δύο σχολεία που συστεγάζονται έχουν συγκεντρωθεί έξω από το κτήριο, ζητώντας επιπλέον ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Μαθητές δήλωσαν πως η κατάληψη στα δύο γυμνάσια θα συνεχιστεί μέχρι τα Χριστούγεννα και πως προέβησαν στην ενέργεια αυτή για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Τρεις συλλήψεις μέσα στο 2025 είχε η 16χρονη - Μαχαίρια, βία και εκβιασμοί

Μέσα στο 2025 η 16χρονη που μαχαίρωσε την ανήλικη συμμαθήτριά της έχει απασχολήσει τρεις φορές τις αστυνομικές Αρχές, σε σοβαρά περιστατικά βίας και παραβατικότητας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 26 Ιουλίου στην περιοχή του Γκύζη, όταν η ανήλικη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε πρώην συμμαθήτριά της, τραυματίζοντάς την. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του έγιναν πέντε ράμματα. Κατά την προσαγωγή της στην Ασφάλεια, η 16χρονη φέρεται να δήλωσε ότι «ήθελε να την εκφοβίσει και όχι να την τραυματίσει».

Δεύτερο επεισόδιο καταγράφηκε στις 6 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου η ανήλικη ενεπλάκη σε συμπλοκή μεταξύ ομάδας ανηλίκων, με την αστυνομία να επεμβαίνει για την αποκατάσταση της τάξης.

Το τρίτο και πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου, όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας την εντόπισαν στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα να φέρει επάνω της μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών, γεγονός που οδήγησε σε νέα σύλληψη.

Παράλληλα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η ανήλικη αποβλήθηκε από το προηγούμενο σχολικό της περιβάλλον μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, λόγω επαναλαμβανόμενης παραβατικής συμπεριφοράς. Καθηγητές φέρονται να κατήγγειλαν περιστατικά όπως φθορές, φωτιές σε κάδους, ύβρεις και ρίψη αντικειμένων, ενώ κάτω από το θρανίο της είχε εντοπιστεί μαχαίρι.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι καταγγελίες ότι, κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων για τη μετεγγραφή της, η 16χρονη φέρεται να απειλούσε και εκβίαζε συμμαθητές της μέσω social media, προκειμένου να μην ταχθούν υπέρ της απομάκρυνσής της από το σχολείο.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών, ενώ εξετάζεται τόσο το ποινικό σκέλος όσο και η ανάγκη ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, λόγω της ηλικίας και της κλιμάκωσης της συμπεριφοράς της ανήλικης.

