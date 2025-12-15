Υπουργείο Παιδείας για το μαχαίρωμα σε Γυμνάσιο: Ο ψυχολόγος του σχολείου υποστηρίζει τα παιδιά

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώθηκε για το περιστατικό που συνέβη στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνώνκαι ο ψυχολόγος του σχολείου υποστηρίζει τα παιδιά του Γυμνασίου όπου σημειώθηκε το μαχαίρωμα νωρίτερα σήμερα Δευτέρα.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Παιδείας, δόθηκε ρητή οδηγία, τόσο προς τη Διεύθυνση στου σχολείου όσο και προς την οικεία Δ/νση Β΄θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου, ο/η ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, προκειμένου να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.

Διαβάστε επίσης