Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα
Η κατάσταση με τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων σε όλη τη χώρα.
Κρίσιμη συνεδρίαση, πραγματοποιεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 14:00 το μεσημέρι, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, με σημείο συνάντησης την πόλη των Σερρών.
Εκεί, οι εκπρόσωποι των παραγωγών από όλη τη χώρα, καλούνται να χαράξουν την επόμενη μέρα των κινητοποιήσεών τους, αφού συζητήσουν τις τελευταίες απαντήσεις της κυβέρνησης, για τα αιτήματά τους.
Οι παραγωγοί, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα, σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, εμφανίζονται αποφασισμένοι να αξιολογήσουν αν οι κυβερνητικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους.
Από τη συνεδρίαση των Σερρών αναμένεται να προκύψουν καθοριστικές αποφάσεις, για το εάν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα θα παραμείνουν, θα ενισχυθούν ή θα πάρουν κάποια άλλη μορφή.
Δείτε στον χάρτη και στον πίνακα που ακολουθεί, την κατάσταση με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα
Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στο εθνικό οδικό δίκτυο και στους βασικούς περιφερειακούς κόμβους.
Κατάσταση
Σημείο
Περιοχή
Τύπος
ΑΒΕΒΑΙΟ
Κόμβος Ασπροχώματος (Θουρίας)
Πελοπόννησος
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Κοκκάρι – Σάμος
Βόρειο Αιγαίο
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
Κόμβος Νίκαιας – Εθνική Οδός
Θεσσαλία
ΑΒΕΒΑΙΟ
Κόμβος Νέων Κερδυλίων – Σέρρες
Α. Μακεδονία
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Κόμβος Θήβας – Εθνική Οδός (90ό χλμ)
Στερεά Ελλάδα
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
Κόμβος Μαλαχιά – Άργος
Πελοπόννησος
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Διόδια Σιάτιστας – Εγνατία Οδός
Δ. Μακεδονία
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Πράσινα Φανάρια (Θέρμη) – Θεσσαλονίκη
Κ. Μακεδονία
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Τελωνείο Εξοχής – Δράμα
Α. Μακεδονία
ΑΒΕΒΑΙΟ
Τελωνείο Προμαχώνα – Σέρρες
Α. Μακεδονία
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Τελωνείο Ευζώνων – Κιλκίς
Κ. Μακεδονία
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Κόμβος Νέων Μουδανιών – Χαλκιδική
Κ. Μακεδονία
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Μπλόκο Ε65 (Τρίκαλα)
Θεσσαλία
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας
Στερεά Ελλάδα
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
1ο χλμ Εγνατίας Οδού – Ηγουμενίτσα
Ήπειρος
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Κόμβος Πλατυκάμπου – Λάρισα
Θεσσαλία
ΑΒΕΒΑΙΟ
Ριζόμυλος – Παλαιά Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας
Θεσσαλία
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Κόμβος Χρυσούπολης (Νέστου) – Καβάλα
Α. Μακεδονία
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Κόμβος Κουρλαμπά – Εθνική Οδός 111
Δυτική Ελλάδα
ΑΒΕΒΑΙΟ
Διόδια Μαλγάρων – Εθνική Οδός
Κ. Μακεδονία
ΑΒΕΒΑΙΟ
Κάστρο Βοιωτίας – Εθνική Οδός
Στερεά Ελλάδα
ΑΒΕΒΑΙΟ
Κόμβος Μπράλου – Φθιώτιδα
Στερεά Ελλάδα
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ε65 – Μπλόκο Καρδίτσας
Θεσσαλία
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
Ε65 – Διόδια Λόγγου (Τρίκαλα)
Θεσσαλία
ΑΒΕΒΑΙΟ
Κόμβος Μικροθηβών – Μαγνησία
Θεσσαλία
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Κόμβος Ξυνιάδας – Δομοκός / Ε65
Φθιώτιδα
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
Κόμβος Δερβενίου (Λαγκαδάς) – Θεσσαλονίκη
Κ. Μακεδονία
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Κόμβος Φιλώτα – Κοζάνη–Φλώρινα
Δ. Μακεδονία
ΑΒΕΒΑΙΟ
Τελωνείο Νίκης – Φλώρινα
Δ. Μακεδονία
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Τελωνείο Δοϊράνης – Κιλκίς
Κ. Μακεδονία
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Τελωνείο Κήπων – Έβρος
Θράκη
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Κόμβος Ορμενίου – Βόρειος Έβρος
Θράκη
ΑΒΕΒΑΙΟ
Κόμβος Δυτικής Κομοτηνής – Εγνατία
Θράκη
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
Κόμβος Μουσθένης – Εγνατία
Α. Μακεδονία
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Κιάτο – Πλευρικά Διόδια
Πελοπόννησος
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
Εθνική Οδός Κορίνθου-Πατρών
Πελοπόννησος
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Μεσσήνη – Παλαιός Σταθμός ΟΣΕ
Πελοπόννησος
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
Λούρος – Πρέβεζα
Ήπειρος
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Λιμάνι Μυτιλήνης – Μυτιλήνη
Βόρειο Αιγαίο
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Κόμβος Κάτω Αχαΐας – Εθνική Οδός
Δυτική Ελλάδα
ΑΒΕΒΑΙΟ
Κόμβος Αγγελοκάστρου – Αιτωλοακαρνανία
Δυτική Ελλάδα
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Κόμβος Καλπακίου – Ιωάννινα
Ήπειρος
ΑΒΕΒΑΙΟ
Λεχαινά – Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Δυτική Ελλάδα
ΑΒΕΒΑΙΟ
Ερυθρές (Κριεκούκι) – Αττική
Αττική
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
Γέφυρα Σελινούντα – Αίγιο
Δυτική Ελλάδα
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
Τούνελ Κατερίνης – Πιερία
Κ. Μακεδονία
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Διόδια Ακτίου – Βόνιτσα
Δυτική Ελλάδα
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Μεγάλα Χωράφια – Χανιά
Κρήτη
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Κόμβος Πύργου – Ηλεία
Δυτική Ελλάδα
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Κόμβος Μαραθιάς – Αμαλιάδα
Δυτική Ελλάδα
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Γέφυρα Ευρώτα – Σπάρτη
Πελοπόννησος
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Είσοδος Σπάρτης (Γέφυρα Μορέα)
Πελοπόννησος
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Παχιά Άμμος – Λασίθι
Κρήτη
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Κόμβος Κουλούρας – Ημαθία
Κ. Μακεδονία
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Κόμβος Πεζών – Ηράκλειο
Κρήτη
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Διασταύρωση Βαγίων – Παλαιά Εθνική Οδός
Στερεά Ελλάδα
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Διασταύρωση Μαυρολεύκης – Δράμα
Α. Μακεδονία
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Διασταύρωση Κοκκινογείων (Προσοτσάνη) – Δράμα
Α. Μακεδονία
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Κόμβος Τρίγλιας – Χαλκιδική
Κ. Μακεδονία
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Φανάρια Νικήτης – Χαλκιδική
Κ. Μακεδονία
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Φίλιπποι – Καβάλα
Α. Μακεδονία
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Γέφυρα Άρτας – Άρτα
Ήπειρος
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
Κομπότι – Άρτα
Ήπειρος
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Γέφυρα Ξηροπήγαδου – Ναυπακτία
Δυτική Ελλάδα
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Κόμβος Αταλάντης – Φθιώτιδα
Στερεά Ελλάδα
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Σπερχειάδα – Φθιώτιδα
Στερεά Ελλάδα
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Χανδρινού – Μεσσηνία
Πελοπόννησος
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Γερακάρι (Αγιόκαμπος) – Λάρισα
Θεσσαλία
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Διασταύρωση Πυργετού – Δέλτα Πηνειού
Θεσσαλία
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ελασσόνα – Λάρισα
Θεσσαλία
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Κήρινθος – Μαντούδι
Στερεά Ελλάδα
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Κόμβος Λιβαδοχωρίου – Λήμνος
Βόρειο Αιγαίο
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Γέφυρα Σερβίων – Κοζάνη
Δ. Μακεδονία
ΑΒΕΒΑΙΟ
Γέφυρα Νέδας (Γιαννιτσοχώρι) – Ηλεία
Δυτική Ελλάδα
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Τελωνείο Σκύδρας – Πέλλα
Κ. Μακεδονία
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
Μεσημέρι – Έδεσσα
Κ. Μακεδονία
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Κόμβος Αντιγόνου – Φλώρινα
Δ. Μακεδονία
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Κόμβος Σταδίου – Τρίπολη
Πελοπόννησος
ΑΒΕΒΑΙΟ
Είσοδος Μεγαλόπολης – Αρκαδία
Πελοπόννησος
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Μολάοι – Λακωνία
Πελοπόννησος
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Επαρχιακή Οδός Ζακύνθου-Κερίου (Εθνικό Στάδιο)
Ιόνια Νησιά
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
Είσοδος Αργοστολίου (Κόμβος Μαρίνου)
Ιόνια Νησιά
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Κόμβος Γλαύκου – Περιμετρική Πάτρας
Δυτική Ελλάδα
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Είσοδος Αριδαίας – Αλμωπία
Κ. Μακεδονία
ΑΒΕΒΑΙΟ
Κόμβος Βαρικού – Πιερία
Κ. Μακεδονία
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Κόμβος Παραλίμνης – Γιαννιτσά
Κ. Μακεδονία
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου-Καλαμάτας (Τρίπολη)
Πελοπόννησος
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Κόμβος Καναλίων – Μαγνησία
Θεσσαλία
ΑΒΕΒΑΙΟ
Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (Διόδια)
Δυτική Ελλάδα
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Είσοδος Καλαβρύτων
Δυτική Ελλάδα
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Διασταύρωση Κεφαλαρίου – Δράμα
Α. Μακεδονία
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Πλατεία Δημαρχείου Ρόδου
Νότιο Αιγαίο
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Διοικητήριο Καβάλας
Α. Μακεδονία
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Κόμβος Σελιανιτίκων – Αιγιάλεια
Δυτική Ελλάδα
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Κόμβος Κριτηρίου – Τύρναβος
Θεσσαλία
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής – Καστοριά
Δ. Μακεδονία
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Είσοδος Άμφισσας – Φωκίδα
Στερεά Ελλάδα
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Κόμβος Σούδας – Χανιά
Κρήτη
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Κόμβος Αγίας Βαρβάρας – Ηράκλειο
Κρήτη
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Κόμβος Γρεβενών (Εγνατία Οδός)
Δ. Μακεδονία
ΑΒΕΒΑΙΟ
Κόμβος Νησελίου – Εγνατία Οδός (προς Βέροια)
Κ. Μακεδονία
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Κόμβος Γυψοχωρίου – Θεσσαλονίκης–Έδεσσας
Κ. Μακεδονία
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Μπλόκο Αλυσίδα (Δροσιά Πέλλας)
Κ. Μακεδονία
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Σκύδρα – Περιφερειακός / Είσοδος Αριδαίας
Κ. Μακεδονία
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
Κόμβος Αιγινίου (Είσοδος) – Πιερία
Κ. Μακεδονία
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
Χαλκηδόνα – Παλαιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης
Κ. Μακεδονία
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
Διόδια Νεστάνης – Αρκαδία
Πελοπόννησος
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Δασαρχείο Ρεθύμνης – Κατάληψη
Κρήτη
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
Γέφυρα Ευήνου – Αιτωλοακαρνανία
Δυτική Ελλάδα
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Κόμβος Εγλυκάδας – Περιμετρική Πατρών
Δυτική Ελλάδα
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Γέφυρα Μόρνου – Αιτωλοακαρνανία
Δυτική Ελλάδα
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Αμβρακία Οδός – Βόνιτσα
Δυτική Ελλάδα
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
Κόμβος Σχηματαρίου – Βοιωτία
Στερεά Ελλάδα
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Ιστιαία – Βόρεια Εύβοια
Στερεά Ελλάδα
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Κόμβος Αυλίδας – Εύβοια
Στερεά Ελλάδα
ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Λιμάνι Ηγουμενίτσας
Ήπειρος
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
Κόμβος Πέτα – Ιόνια Οδός
Ήπειρος
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
Διόδια Αφιδνών – Αττική
Αττική
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
Κόμβος Ριτσώνας – Βοιωτία
Στερεά Ελλάδα
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Κτίριο Αντιπεριφέρειας – Καβάλα
Α. Μακεδονία
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΑΒΕΒΑΙΟ
Ισθμός Κορίνθου – Παλαιά Εθνική Οδός
Πελοπόννησος