Κωνσταντοπούλου: Για κάθε αγωγή στελεχών της ΝΔ εναντίον μου, θα καταθέτω τρεις κατά του Μητσοτάκη

Μια ιδιαίτερη αναλογία... αγωγών ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την κορύφωση της συζήτησης για την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2026.



Όπως είπε, αναφερόμενη στην αγωγή που κατέθεσε εναντίον της η βουλευτής της ΝΔ και αντιπρόεδρος της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Μαρία Συρεγγέλα εναντίον της ίδιας, η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε κατά την ομιλία της ότι «για κάθε αγωγή που θα μου κάνουν στελέχη της ΝΔ θα κάνω τρεις αγωγές στον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη».

«Απερχόμενη και τρομοκρατημένη η κυβέρνηση»



Κατά την ομιλία της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι «τον προϋπολογισμό του 2026 καταθέτει μία κυβέρνηση απερχόμενη και τρομοκρατημένη», ενώ σχολίασε και την απουσία του πρωθυπουργού από τη συζήτηση που πλέον γίνεται σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων.



«Ο προϋπολογισμός που καταθέσατε δεν έχει καμία αξία γιατί δεν έχει καμία αξία ο λόγος σας. Όλους τους προϋπολογισμούς που έχετε καταθέσει τους έχετε αναθεωρήσει. Από αυτό δεν βγήκε τίποτα καλό για την κοινωνία. Βγήκαν οφέλη όμως για πρόσωπα φαύλα και ανάξια», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.



Μάλιστα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «στα 6,5 χρόνια αρμέξατε το Δημόσιο και κάθε δημόσιο φορέα. Απομυζήσατε το δημόσιο χρήμα, εξαγοράσατε κύκλους, μπουκώσατε με χρήμα ημετέρους και μέσα ενημέρωσης». Σε άλλο σημείο της ομιλίας της υπενθύμισε ότι «συνολικά ο προϋπολογισμός δημιουργεί πολλές αμηχανίες. Η ΝΔ χρωστάει 540 εκατ. ευρώ».

«Φαίνεται ότι θα πέσετε με πολύ μεγάλο κρότο»

«Το κόμμα που είναι εκτεθειμένο για κακοδιαχείριση και διαφθορά να παραιτηθεί μία ώρα αρχύτερα. Είναι η ώρα να ανασάνει ο κόσμος. Φαίνεται ότι θα πέσετε με πολύ μεγάλο κρότο με την πολύ μεγάλη οργή των πολιτών», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Ο Μαγειρίας είναι ο καθρέφτης σας»



Όπως ήταν αναμενόμενο, η κ. Κωνσταντοπούλου επέμεινε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο διερευνάται αυτή την περίοδο στην Εξεταστική επιτροπή στην οποία συμμετέχει και η ίδια, ενώ έσπευσε να υπεραμυνθεί της απόφασης του κόμματός της να υπερψηφίσει τη σύσταση της Εξεταστικής, σε αντίθεση με την υπόλοιπη αντιπολίτευση που είτε απείχε, είτε καταψήφισε.



«Ποιοι είναι οι άριστοι; Η Σεμερτζίδου; Που ήρθε στην Εξεταστική Επιτροπή με θράσος; Ο Μαγειρίας είναι ο καθρέφτης σας», τόνισε σε έντονο ύφος η κ. Κωνσταντοπούλου και συνέχισε σε άλλο σημείο της ομιλίας της:



«Ποιος φανταζόταν ότι τα δεξιά χέρια του κ. Μητσοτάκη θα εμπλεκόταν σε παράνομη δράση. Ποιος φανταζόταν ότι το μείζον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα το εκμεταλλευόταν ο πρωθυπουργός ως εργαλείο για την Κοινοβουλευτική του Ομάδα Περιμένουμε να μας πει ο πρωθυπουργός εάν θα έρθει στην Εξεταστική Επιτροπή».

Κατηγόρησε δε ότι ο πρωθυπουργός γνώριζε για όσα γίνονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Οκτώβριο του 2024.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις απειλές που κατήγγειλε ότι δέχτηκε από τον «Φραπέ» Γιώργο Ξυλούρη, ο οποίος φέρεται να είπε αποχωρώντας από την αίθουσα όπου συνεδριάζει η επιτροπή ότι «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι».



Η κ. Κωνσταντοπούλου κάλεσε μάλιστα τον πρωθυπουργό να πάρει θέση. «Χωρίς να απολογηθεί γιατί η αστυνομία δεν έκανε το καθήκον της, γιατί η εισαγγελία δεν έκανε το καθήκον της εμφανίστηκε πεζός στα μπλόκα της αστυνομίας γιατί στα μπλόκα των αγροτών δεν τόλμησε να πάει», είπε χαρακτηριστικά.



«Τα ελλείμματα του κοινωνικού κράτους θα είχαν καλυφθεί εάν τα χρήματα με τα οποία κάνουν πάρτι οι «Μαγειρίες» πηγαίναν εκεί που πρέπει», συμπλήρωσε.



Παράλληλα, σε μια αιχμηρή αποστροφή τόνισε με νόημα ότι οι προϋπολογισμοί της κυβέρνησης θα έπρεπε να περιλαμβάνουν και τα ποσά που θα μοιράζει η κυβέρνηση σε πρόσωπα όπως τα εμπλεκόμενα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά ζήτησε να περιλαμβάνονται και οι γερμανικές αποζημιώσεις.



Ο απερχόμενος Μητσοτάκης παίζει τα ρέστα του στην τρομοκράτηση των πολιτών, στην εργαλειοποίηση της αστυνομίας που είναι προορισμένη για την προστασία του πολίτη και όχι για την καταστολή των κινητοποιήσεων.

Αυταρχοποίηση αντί για ασφάλεια

Τέλος, η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για αυταρχοποίηση του πολιτεύματος. «Στην Ελλάδα το πλήθος των αστυνομικών (50.000) είναι ανάλογο με αυτό σε αυταρχικό καθεστώτα. Αν αυτό το πλήθος χρησιμοποιούνταν για την προστασία του πολίτη θα μπορούσαν να υπάρχουν επιχειρήματα. Την ώρα που η αστυνομία χρηματοδοτείται αδρά από τον προϋπολογισμό, αφήνει να περνάνε σαν λόρδοι οι εγκληματίες, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται στο κυβερνών κόμμα», είπε χαρακτηριστικά.«Ο απερχόμενος Μητσοτάκης παίζει τα ρέστα του στην τρομοκράτηση των πολιτών, στην εργαλειοποίηση της αστυνομίας που είναι προορισμένη για την προστασία του πολίτη και όχι για την καταστολή των κινητοποιήσεων», τόνισε στο ίδιο πλαίσιο.

