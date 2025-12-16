Κωνσταντοπούλου: Για κάθε αγωγή στελεχών της ΝΔ εναντίον μου, θα καταθέτω τρεις κατά του Μητσοτάκη

«Ο Μαγειρίας είναι ο καθρέφτης σας», διαμήνυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την ομιλία της στη Βουλή

Αντώνης Ρηγόπουλος

Κωνσταντοπούλου: Για κάθε αγωγή στελεχών της ΝΔ εναντίον μου, θα καταθέτω τρεις κατά του Μητσοτάκη

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σήμερα στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης  του σχεδίου νόμου "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026"

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ιδιαίτερη αναλογία... αγωγών ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την κορύφωση της συζήτησης για την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2026.

Όπως είπε, αναφερόμενη στην αγωγή που κατέθεσε εναντίον της η βουλευτής της ΝΔ και αντιπρόεδρος της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Μαρία Συρεγγέλα εναντίον της ίδιας, η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε κατά την ομιλία της ότι «για κάθε αγωγή που θα μου κάνουν στελέχη της ΝΔ θα κάνω τρεις αγωγές στον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη».
«Απερχόμενη και τρομοκρατημένη η κυβέρνηση»

Κατά την ομιλία της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι «τον προϋπολογισμό του 2026 καταθέτει μία κυβέρνηση απερχόμενη και τρομοκρατημένη», ενώ σχολίασε και την απουσία του πρωθυπουργού από τη συζήτηση που πλέον γίνεται σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων.

«Ο προϋπολογισμός που καταθέσατε δεν έχει καμία αξία γιατί δεν έχει καμία αξία ο λόγος σας. Όλους τους προϋπολογισμούς που έχετε καταθέσει τους έχετε αναθεωρήσει. Από αυτό δεν βγήκε τίποτα καλό για την κοινωνία. Βγήκαν οφέλη όμως για πρόσωπα φαύλα και ανάξια», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Μάλιστα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «στα 6,5 χρόνια αρμέξατε το Δημόσιο και κάθε δημόσιο φορέα. Απομυζήσατε το δημόσιο χρήμα, εξαγοράσατε κύκλους, μπουκώσατε με χρήμα ημετέρους και μέσα ενημέρωσης». Σε άλλο σημείο της ομιλίας της υπενθύμισε ότι «συνολικά ο προϋπολογισμός δημιουργεί πολλές αμηχανίες. Η ΝΔ χρωστάει 540 εκατ. ευρώ».

«Φαίνεται ότι θα πέσετε με πολύ μεγάλο κρότο»

«Το κόμμα που είναι εκτεθειμένο για κακοδιαχείριση και διαφθορά να παραιτηθεί μία ώρα αρχύτερα. Είναι η ώρα να ανασάνει ο κόσμος. Φαίνεται ότι θα πέσετε με πολύ μεγάλο κρότο με την πολύ μεγάλη οργή των πολιτών», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Ο Μαγειρίας είναι ο καθρέφτης σας»

Όπως ήταν αναμενόμενο, η κ. Κωνσταντοπούλου επέμεινε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο διερευνάται αυτή την περίοδο στην Εξεταστική επιτροπή στην οποία συμμετέχει και η ίδια, ενώ έσπευσε να υπεραμυνθεί της απόφασης του κόμματός της να υπερψηφίσει τη σύσταση της Εξεταστικής, σε αντίθεση με την υπόλοιπη αντιπολίτευση που είτε απείχε, είτε καταψήφισε.

«Ποιοι είναι οι άριστοι; Η Σεμερτζίδου; Που ήρθε στην Εξεταστική Επιτροπή με θράσος; Ο Μαγειρίας είναι ο καθρέφτης σας», τόνισε σε έντονο ύφος η κ. Κωνσταντοπούλου και συνέχισε σε άλλο σημείο της ομιλίας της:

«Ποιος φανταζόταν ότι τα δεξιά χέρια του κ. Μητσοτάκη θα εμπλεκόταν σε παράνομη δράση. Ποιος φανταζόταν ότι το μείζον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα το εκμεταλλευόταν ο πρωθυπουργός ως εργαλείο για την Κοινοβουλευτική του Ομάδα Περιμένουμε να μας πει ο πρωθυπουργός εάν θα έρθει στην Εξεταστική Επιτροπή».
Κατηγόρησε δε ότι ο πρωθυπουργός γνώριζε για όσα γίνονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Οκτώβριο του 2024.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις απειλές που κατήγγειλε ότι δέχτηκε από τον «Φραπέ» Γιώργο Ξυλούρη, ο οποίος φέρεται να είπε αποχωρώντας από την αίθουσα όπου συνεδριάζει η επιτροπή ότι «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι».

Η κ. Κωνσταντοπούλου κάλεσε μάλιστα τον πρωθυπουργό να πάρει θέση. «Χωρίς να απολογηθεί γιατί η αστυνομία δεν έκανε το καθήκον της, γιατί η εισαγγελία δεν έκανε το καθήκον της εμφανίστηκε πεζός στα μπλόκα της αστυνομίας γιατί στα μπλόκα των αγροτών δεν τόλμησε να πάει», είπε χαρακτηριστικά.

«Τα ελλείμματα του κοινωνικού κράτους θα είχαν καλυφθεί εάν τα χρήματα με τα οποία κάνουν πάρτι οι «Μαγειρίες» πηγαίναν εκεί που πρέπει», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, σε μια αιχμηρή αποστροφή τόνισε με νόημα ότι οι προϋπολογισμοί της κυβέρνησης θα έπρεπε να περιλαμβάνουν και τα ποσά που θα μοιράζει η κυβέρνηση σε πρόσωπα όπως τα εμπλεκόμενα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά ζήτησε να περιλαμβάνονται και οι γερμανικές αποζημιώσεις.

Ο απερχόμενος Μητσοτάκης παίζει τα ρέστα του στην τρομοκράτηση των πολιτών, στην εργαλειοποίηση της αστυνομίας που είναι προορισμένη για την προστασία του πολίτη και όχι για την καταστολή των κινητοποιήσεων.

Αυταρχοποίηση αντί για ασφάλεια

Τέλος, η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για αυταρχοποίηση του πολιτεύματος. «Στην Ελλάδα το πλήθος των αστυνομικών (50.000) είναι ανάλογο με αυτό σε αυταρχικό καθεστώτα. Αν αυτό το πλήθος χρησιμοποιούνταν για την προστασία του πολίτη θα μπορούσαν να υπάρχουν επιχειρήματα. Την ώρα που η αστυνομία χρηματοδοτείται αδρά από τον προϋπολογισμό, αφήνει να περνάνε σαν λόρδοι οι εγκληματίες, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται στο κυβερνών κόμμα», είπε χαρακτηριστικά.«Ο απερχόμενος Μητσοτάκης παίζει τα ρέστα του στην τρομοκράτηση των πολιτών, στην εργαλειοποίηση της αστυνομίας που είναι προορισμένη για την προστασία του πολίτη και όχι για την καταστολή των κινητοποιήσεων», τόνισε στο ίδιο πλαίσιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία: Νέες ποινές σε 224 ποδοσφαιριστές και 24 διαιτητές

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο λόγος που ο ήρωας του Σίδνεϊ δεν πυροβόλησε τον δράστη του μακελειού

15:58ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ελεύθερος ο 16χρονος γιος του Κατρίνη και ο φίλος του που συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη - Θα οριστεί δικάσιμος

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγουδίστρια Delarosa «παγιδεύτηκε από παιδικούς φίλους της» πριν δολοφονηθεί σε ενέδρα

15:49ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Προσχεδιασμένη εκτέλεση η δολοφονία Φύσσα, είπε η εισαγγελέας

15:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Τελικός NBA Cup: Σπερς εναντίον Νικς, Γουεμπανιάμα εναντίον Μπράνσον - Η ώρα και το κανάλι

15:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Κεραυνός» στην Παρί με Εμπαπέ: Το ιλιγγιώδες ποσό που πρέπει να καταβάλει στον Γάλλο σούπερ σταρ

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι ζητά να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Η Deutsche Welle έγινε επίσημα «ανεπιθύμητος οργανισμός» στην Ρωσία

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Η χώρα που οι κανόνες της κάνουν τη Βόρεια Κορέα να φαίνεται... κανονική

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Κλειστοί οι δήμοι για τον πρϋπολογισμό - Στους δρόμους και οι δήμαρχοι

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Προκαταρκτική Εξέταση από το Υπουργείο Παιδείας για το μαχαίρωμα στο Γυμνάσιο

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Τζο Ίλι σε ηλικία 78 ετών - Ήταν θρύλος της κάντρι και της ροκ μουσικής

15:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Με 9 απουσίες κόντρα στην Καβάλα - Η αποστολή του Μπενίτεθ

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Άφαντος ο δράστης - $50.000 δίνει το FBI για πληροφορίες

14:50ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χριστουγεννιάτικες προσφορές και δώρα με αγορές από τη Vodafone

14:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η συζήτηση στη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη ημίγυμνος άνδρας που προκάλεσε ζημιές σε σούπερ μάρκετ, βιτρίνες και αυτοκίνητα

14:41WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο πλάσμα που ζει στα όρια της ζωής

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών «αδειάζουν» την Καρυστιανού: Οι ενέργειές της δεν μας εκφράζουν, δεν μας αφορά η πολιτική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών «αδειάζουν» την Καρυστιανού: Οι ενέργειές της δεν μας εκφράζουν, δεν μας αφορά η πολιτική

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ήρωας στην Αυστραλία: Ο μυστηριώδης άνδρας με το μωβ πουκάμισο - Προσπάθησε να αφοπλίσει τον μακελάρη πριν πεθάνει αγκαλιά με τη σύζυγό του

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

14:41WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο πλάσμα που ζει στα όρια της ζωής

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Κλειστοί οι δήμοι για τον πρϋπολογισμό - Στους δρόμους και οι δήμαρχοι

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Πού πάτε; Τελείωσε η συνεδρίαση» – Οι τραμπουκισμοί των συμβούλων του Μπέου στον Λημνιό πριν τον ξυλοκοπήσουν

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Αντζελίνα Τζολί: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά τα σημάδια από τη διπλή μαστεκτομή - Το συγκλονιστικό εξώφυλλο του Time

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

10:41ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κατρίνης: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πράξη αδικαιολόγητη, αισθάνομαι συντριβή - Ο νόμος ισχύει για όλους» - Καταδίωξη τα ξημερώματα στο Χαλάνδρι του ΙΧ που οδηγούσε ο 16χρονος με ακόμη 5 παιδιά

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

13:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερη η μητέρα του «αρχηγού» και δύο άνδρες, πατέρας και γιος - Παραδέχτηκαν ότι πήραν χρήματα, τι υποστήριξαν

15:58ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ελεύθερος ο 16χρονος γιος του Κατρίνη και ο φίλος του που συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη - Θα οριστεί δικάσιμος

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η «βολή της ζωής του» - Ο αστυνομικός που σκότωσε τον τρομοκράτη στα 40 μέτρα

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε χωριό της Φωκίδας: Βρέθηκε απανθρακωμένο άτομο σε φλεγόμενο όχημα ενώ την ίδια στιγμή καιγόταν το σπίτι του

21:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Πιθανή η δημιουργία κόμματος - «Πάμε για κάτι πολύ μεγάλο»

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Αναβολή στράτευσης: Τι αλλάζει με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας - Αντιδράσεις φοιτητών

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - «Οι δηλώσεις Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες δεν ήταν»

13:06LIFESTYLE

«Αρπάχτηκαν» Δημήτρης Ουγγαρέζος και Κατερίνα Ζαρίφη – Έφυγε από το στούντιο η παρουσιάστρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ