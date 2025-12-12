Μήνυση κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τις απειλές του «Φραπέ», Γιώργου Ξυλούρη κατά της ζωής της

Μετά τη σοβαρή της καταγγελία ότι ο «Φραπές» Γιώργος Ξυλούρης εκτόξευσε απειλές κατά της ζωής της καθώς βρισκόταν εντός του κτηρίου της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε μήνυση, την οποία μάλιστα δημοσίευσε στο σύνολό της.



Η κ. Κωνσταντοπούλου χθες επικοινώνησε τουλάχιστον δύο φορές με το 100 καταγράφοντας και δημοσιοποιώντας τις κλήσεις, και καταγγέλλοντας την απειλή «θα την σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι» που φέρεται να είπε ο κ. Ξυλούρης στη Βουλή.



Στη δεύτερη επικοινωνία της με το 100, η κ. Κωνσταντοπούλου, την οποία έκανε από το στούντιο του τ/σ Κόντρα, ενημέρωσε ότι νωρίτερα είχε προσέλθει έξω από το στούντιο περιπολικό προκειμένου οι αστυνομικοί να λάβουν κατάθεση από την ίδια, ωστόσο το περιπολικό έφυγε λίγο πριν βγει από το στούντιο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.





Η κ. Κωνσταντοπούλου, εκτός από τις απειλές εναντίον της, καταγγέλλει ότι ο μάρτυρας διέπραξε μια σειρά από ποινικά αδικήματα, ψευδορκίας μάρτυρα, υπόθαλψης εγκληματιών, αλλά και απόπειρας αθέμιτης επιρροής σε μέλη εξεταστικής επιτροπής.



Η κ. Κωνσταντοπούλου μάλιστα δημοσίευσε και βίντεο στο οποίο η ίδια εμφανώς φορτισμένη να πλησιάζει τον Γιώργο Ξυλούρη ενώ ακούγεται να φωνάζει: «Είπατε "θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι"; Είπατε αυτό για ‘μένα; Με ακούτε; Σας ρωτάω», ενώ ο Ξυλούρης έμπαινε και πάλι εντός της αίθουσας συνοδεία αστυνομικού.





Το μεσημέρι της Παρασκευής, η κ. Κωνσταντοπούλου ανήρτησε στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το σύνολο της μηνυτήριας αναφοράς που κατέθεσε τα ξημερώματα στην Αστυνομία.



Σχολιάζει μάλιστα ότι «Το περιπολικό δεν είναι ταξί και γενικώς αν απειλούν τη ζωή σου, ενοχλείς», σε μια ευθεία συσχέτιση με την υπόθεση της γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από αστυνομιικό τμήμα στους Αγίους Αναργύρους πριν από περίπου έναν χρόνο.



«Η μήνυση είναι κατατεθειμένη και ακόμη κανένας Εισαγγελέας δεν έχει κινητοποιηθεί», τονίζει η κ. Κωνσταντοπούλου.



Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δημοσίευσε το σύνολο της μηνυτήριας αναφοράς της, ενώ μέσα αναφέρει ότι επιχείρησε να ενημερώσει τηλεφωνικά και τον Αρχηγό της ΕΛΑΣ Δημήτρη Μάλλιο, ωστόσο εκείνος δεν απάντησε το κινητό του τηλέφωνο.