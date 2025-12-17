Το Fiat Grande Panda είναι το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα.
Το ιταλικό super mini κατέκτησε την πρώτη θέση στον καθιερωμένο θεσμό επιβεβαιώνοντας πως η ουσία, η πρακτικότητα και η σωστή προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες αξιολόγησης.
Στην τελική ψηφοφορία, το Grande Panda συγκέντρωσε 378 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το Renault 5 E-Tech Electric με 338.
