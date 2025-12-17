Επίδομα Παιδιού Α21: Αντίστροφη μέτρηση για την 6η δόση – Πότε θα δουν τα χρήματα οι δικαιούχοι

Νωρίτερα σε σύγκριση με κάθε άλλο έτος θα καταβληθεί εφέτος το επίδομα παιδιού Α21. Ο ΟΠΕΚΑ προχωρά στην επίσπευση της καταβολής της 6ης δόσης (ΣΤ’) για το 2025, ώστε τα ποσά να πιστωθούν πριν από τα Χριστούγεννα.

Η πληρωμή του επιδόματος παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025. Την ίδια ημέρα θα πιστωθεί η 6η δόση του Α21 στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν υποβάλλει οριστική και έγκυρη αίτηση.

Όπως συνηθίζεται, ωστόσο, στις πληρωμές του Οργανισμού, τα χρήματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται νωρίτερα στους λογαριασμούς.

Πότε θα είναι διαθέσιμα τα χρήματα στα ΑΤΜ

Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αναλήψεις από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου 2025, μέσω των ΑΤΜ των τραπεζών.

Το ύψος του επιδόματος παιδιού υπολογίζεται με βάση:

Τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 του 2025.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ πραγματοποιεί υποχρεωτικούς ελέγχους για τη φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και για την επάρκεια παρουσιών.