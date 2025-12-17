Χαλάνδρι: Δίωξη για πλημμέλημα στον γιο του Μιχάλη Κατρίνη και τον 15χρονο με το κουζινομάχαιρο

Ποινική δίωξη για τρία πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος του γιου του βουλευτή του Μιχάλη Κατρίνη και του 15χρονου που ήταν μαζί του όταν συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι.

Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο ανήλικοι είναι:

επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο

απείθεια

οπλοφορία

Ο 16χρονος γιος του βουλευτή εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης να οδηγεί χωρίς δίπλωμα στην περιοχή του Χαλανδρίου από δυνάμεις της ΟΠΚΕ, ενώ στο όχημα επέβαιναν συνολικά έξι ανήλικοι.

Οι δύο ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να οριστεί ρητή δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη

Ανάρτηση για τη σύλληψη του 16χρονου γιου του στο Χαλάνδρι έκανε ο βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης, επιβεβαιώνοντας ότι ο γιος του οδηγούσε χωρίς δίπλωμα τονίζοντας παράλληλα ότι «ο νόμος ισχύει για όλους». Στο μήνυμά του χαρακτηρίζει την πράξη «αδικαιολόγητη και παράνομη», δηλώνει «συντριβή» ως πατέρας και αναφέρει ότι αναλαμβάνει «την ευθύνη που του αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές», υπογραμμίζοντας πως, ως γονείς, θα σταθούν δίπλα στο παιδί τους «με πειθώ, λογική και αγάπη».

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη», ανέφερε σε δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα.

Σημειώνεται ότι για το περιστατικό, συνελήφθη και η σύζυγος του βουλευτή Μιχάλη Κατρίνη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και επειδή η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο 16χρονος, είναι στο όνομά της.

Βίντεο ντοκουμέντο από

Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνεται η στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη που πρωταγωνίστησε τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου στο Χαλάνδρι

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

