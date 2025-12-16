Κατρίνης: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πράξη αδικαιολόγητη – Ο νόμος ισχύει για όλους»

Ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, έκανε λόγο για «αδικαιολόγητη και παράνομη» πράξη μετά τη σύλληψη του μικρού γιου του, 16 ετών, τα ξημερώματα της Τρίτης (16/12), έπειτα από καταδίωξη στο Ψυχικό.

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη», ανέφερε σε δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα.

Για το περιστατικό, συνελήφθη και η σύζυγος του βουλευτή για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

