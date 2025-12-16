Χαλάνδρι: H στιγμή της σύλληψης του γιου του Μιχάλη Κατρίνη - Βίντεο ντοκουμέντο

Μόλις το ΙΧ ακινητοποιείται, δύο αστυνομικοί πλησιάζουν, ζητούν από τους ανήλικους να κατέβουν, τους φωνάζουν «κάτω, κάτω» και τους περνούν χειροπέδες - Σε βάρος του 16χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

Χαλάνδρι: H στιγμή της σύλληψης του γιου του Μιχάλη Κατρίνη - Βίντεο ντοκουμέντο
Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη στιγμή που οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ ακινητοποιούν στην οδό Αποστολοπούλου, στο Χαλάνδρι, το ΙΧ που οδηγεί ο 16χρονος γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη, στο οποίο επιβαίνουν ακόμη πέντε ανήλικοι.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται το συμβατικό όχημα της Ασφάλειας να σταματά μπροστά από το αυτοκίνητο και οι αστυνομικοί να ζητούν από τους επιβάτες να κατέβουν. Ένας από αυτούς φωνάζει μέσω ασυρμάτου «σβήσε το όχημα» και καλεί τον οδηγό να βγει έξω. Μόλις το ΙΧ ακινητοποιείται, δύο αστυνομικοί πλησιάζουν, ζητούν από τους ανήλικους να κατέβουν, τους φωνάζουν «κάτω, κάτω» και τους περνούν χειροπέδες.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Ελεύθερος ο 16χρονος γιος Κατρίνη και ο φίλος του

Αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες για το περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης στο Χαλάνδρι, ενώ θα οριστεί ρητή δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Οι Αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη ενός 16χρονου, που είναι ο γιος του βουλευτή Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος εντοπίστηκε από δυνάμεις της ΟΠΚΕ να οδηγεί χωρίς δίπλωμα, ενώ στο όχημα επέβαιναν συνολικά έξι ανήλικοι.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, ένας 15χρονος που βρισκόταν στο αυτοκίνητο βρέθηκε να φέρει πάνω του κουζινομάχαιρο.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων ασκήθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση με πιθανό κίνδυνο για ανθρώπους, απείθεια και οπλοφορία, ανάλογα με την περίπτωση.

Πώς έγινε η καταδίωξη του αυτοκινήτου του γιου του Μιχάλη Κατρίνη

Μετά από καταδίωξη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ έγινε η σύλληψη του γιου του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη, τα ξημερώματα στο Χαλάνδρι.

Ο 16χρονος – που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – είχε μαζί του, στο αυτοκίνητο που ανήκε στη μητέρα του, ακόμη πέντε συνομήλικους φίλους του, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τους έκαναν σήμα να σταματήσουν για έλεγχο. Η ώρα ήταν περίπου 4 τα ξημερώματα της Τρίτης και οι αστυνομικοί βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Τζαβέλλα, στο ύψος του Χαλανδρίου.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 16χρονος ωστόσο, όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά επιχείρησε και να διαφύγει, μπαίνοντας ανάποδα στα στενά της περιοχής. Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία περιοχή με πολλούς, στενούς, παράλληλους δρόμους, πολλούς από τους οποίους είναι αδιέξοδοι. Ωστόσο, το αυτοκίνητο κατόρθωσε να βγει από τα στενά, ενώ οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ το καταδίωκαν και τελικά ακινητοποιήθηκε στην οδό Αποστολοπούλου, έναν κεντρικότερο δρόμο στο Κάτω Χαλάνδρι, που οδηγεί στην Εθνικής Αντιστάσεως.

katadioksi-nea.jpg

Η καταδίωξη ξεκίνησε από τη συμβολή Μεσογείων και Τζαβέλα (στο pin στο κάτω μέρος του χάρτη) και συνεχίστηκε στα στενά της περιοχής, μέχρι την οδό Αποστολοπούλου.

Google Maps

Επί τόπου οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 16χρονο, που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ βεβαιώθηκαν και διοικητικά πρόστιμα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και της μητέρας του, η οποία ήταν η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο γιος της. Κατά την έρευνα στους υπόλοιπους πέντε ανήλικους που επέβαιναν στο όχημα, ένας εξ αυτών βρέθηκε να έχει πάνω του, επιμελώς κρυμμένο, ένα κουζινομάχαιρο και επίσης συνελήφθη. Οι υπόλοιποι τέσσερις, αφέθησαν ελεύθεροι.

Μιχάλης Κατρίνης: Αδικαιολόγητη πράξη, αισθάνομαι συντριβή

Ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, έκανε λόγο για «αδικαιολόγητη και παράνομη» πράξη μετά τη σύλληψη του μικρού γιου του.

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη», ανέφερε σε δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα.

Για το περιστατικό, συνελήφθη και η σύζυγος του βουλευτή Μιχάλη Κατρίνη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και επειδή η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο 16χρονος, είναι στο όνομά της.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη:

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους.

Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές.

Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη.

Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση».

Το χρονικό του συμβάντος

Άνδρες της ΟΠΚΕ εντόπισαν όχημα στο οποίο επέβαιναν 6 ανήλικα άτομα και ακολούθησε καταδίωξη στις οδούς Μεσογείων και Τζαβέλλα. Οδηγός ήταν ο 16χρονος γιος του πολιτικού, ο οποίος δεν είχε δίπλωμα.

Κατά την καταδίωξη, ο ανήλικος διέσχισε παράνομα παραδρόμους, ενώ από τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο 15χρονος φίλος του που επέβαινε στο ΙΧ κουβαλούσε κουζινομάχαιρο.

Στο αυτοκίνητο με τον γιο του Μιχάλη Κατρίνη επέβαιναν ο 15χρονος, ένας 17χρονος και δύο 16χρονοι. Και οι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι.

