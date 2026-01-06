Διασώστες του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη έσωσαν τη ζωή 74χρονου που έπαθε ανακοπή
Αφού σταθεροποιήθηκε η κατάσταση υγείας του ηλικιωμένου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου για περαιτέρω νοσηλεία
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όπου 74χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μία μηχανή ταχείας επέμβασης, όχημα μικρού όγκου, καθώς και Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ. Οι πρώτοι ανταποκριτές που έφτασαν στον χώρο ξεκίνησαν αμέσως τις προβλεπόμενες διαδικασίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, καταφέρνοντας να επιτύχουν την ανάταξη της καρδιακής ανακοπής του 74χρονου.
Αφού σταθεροποιήθηκε, ο άνδρας παρελήφθη από την Κινητή Μονάδα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:06 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Επίσημο! Στην ΑΕΚ ο Μπάρναμπας Βάργκα – «Κιτρινόμαυρος» έως το 2029
17:39 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: Τα highlights του Άρης – Παναιτωλικός
16:27 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΕΚ: Σε επέμβαση στον ώμο υποβλήθηκε ο Κλαβέλ
15:59 ∙ ΚΟΣΜΟΣ