Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε υπόγειο κατοικίας στην Πολίχνη – Απεγκλωβισμός ηλικιωμένης

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Θεοφανίων σε υπόγειο κατοικίας στην περιοχή της Πολίχνης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr., λόγω του έντονου καπνού χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί μία ηλικιωμένη από το δεύτερο όροφο της κατοικίας. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από ψυγείο που βρισκόταν στον χώρο του υπογείου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα και κατάφεραν να τη θέσουν άμεσα υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί και να προκαλέσει εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε κατοικία, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 6, 2026

