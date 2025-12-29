Θεσσαλονίκη: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ πήγαινε στο φαρμακείο για τη μητέρα του

Καρδιακή ανακοπή ενώ πήγαινε στο φαρμακείο για να αγοράσει φάρμακα για τη μητέρα του υπέστη ένας 55χρονος στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12).

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ περπατούσε μαζί με φίλο του σε κεντρικό δρόμο της Νεάπολης.

Ο 55χρονος διασωληνώθηκε στο σημείο από διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, η κινητοποίηση ήταν άμεση. «Στο σημείο εφαρμόστηκαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής. Ο ασθενής διασωληνώθηκε επί τόπου.

Οι προσπάθειες αναζωογόνησης συνεχίστηκαν καθ’ οδόν κατά τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπανικολάου» για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο περιστατικό επιχείρησαν δύο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης, ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ».

*Με πληροφορίες από thestival.gr

