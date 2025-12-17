Η Stellantis και οι 14 μάρκες της σε σταυροδρόμι

Η Stellantis αρέσκεται να περιγράφει το χαρτοφυλάκιό της ως έναν «αστερισμό 14 εμβληματικών μαρκών».

Newsbomb

Η Stellantis και οι 14 μάρκες της σε σταυροδρόμι
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην πράξη όμως, η διαχείριση τόσων ονομάτων αποδεικνύεται ολοένα και πιο δύσκολη.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Νταλάρας τραγούδησε «άνοιξε, γιατί δεν αντέχω» - Η συνάντηση με την Αλεξίου, το Ρεμπέτικο, τα Καλογεράκια και τη Μαξούρη

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Την έφτυσε και την απώθησε» - Επαίτης προσπάθησε να φιλήσει σερβιτόρα και έριξε μπουνιά σε πελάτισσα

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο: Ο Νικ Ράινερ κοντά στο σπίτι των γονιών του, λίγες ώρες πριν τους δολοφονήσει

11:38ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα παραλαμβάνει επίσημα την πρώτη της Belh@rra - Πότε θα φτάσει στη χώρα μας

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Πιστεύω ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν σύντομα από τα μπλόκα»

11:36ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Coffee Berry εγκαινίασε το νέο της κατάστημα στο Αεροδρόμιο της Βουδαπέστης

11:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για τους αγρότες με ατάκα... Τσίπρα

11:31LIFESTYLE

To Madwalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ επιστρέφει σήμερα στο Athens Metro Mall

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 12,6 δισ. ευρώ στο ενδεκάμηνο – Έσοδα από φόρους ύψους 64,9 δισ.

11:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σκάι: Ο Αλαφούζος καταγγέλλει το ΕΚΚΟΜΕΔ για προληπτική λογοκρισία - Έκοψαν τη χρηματοδότηση για το ντοκιμαντέρ Παπαχελά λόγω συνέντευξης Κουφοντίνα

11:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 59χρονο που άνοιγε αποθήκες σπιτιών επί μήνες - 9.500 ευρώ η λεία, 25.000 οι ζημιές

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό από το Σάββατο - Έρχονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τα Χριστούγεννα

11:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα Παιδιού Α21: Αντίστροφη μέτρηση για την 6η δόση – Πότε θα δουν τα χρήματα οι δικαιούχοι

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η Γερμανία εγκρίνει αγορές όπλων αξίας 50 δισ. ευρώ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Stellantis και οι 14 μάρκες της σε σταυροδρόμι

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Allwyn και ο ΟΠΑΠ ανακοινώνουν τροποποίηση των όρων της συνένωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους

10:46ΚΟΣΜΟΣ

30.000 στρατιώτες, 30 χώρες και οι ΗΠΑ: Πώς θα είναι η πολυεθνική δύναμη για την άμυνα της Ουκρανίας

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για αγρότες: «Ικανοποιήσαμε μεγάλο ποσοστό αιτημάτων, δεν μπορούμε να πάμε σε μια άνευ ορίων υπομονή»

10:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Πουλούσαν οικογενειακώς ναρκωτικά – Εντοπίστηκαν 10 κιλά κάνναβης και μετρητά

10:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου κατά Μαρκόπουλου: «Μου είπε “σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν” παρουσία 21 βουλευτών»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαράς ευαγγέλια» για τους συνταξιούχους: Από Παρασκευή η καταβολή των αυξημένων συντάξεων – Δείτε παραδείγματα

11:38ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα παραλαμβάνει επίσημα την πρώτη της Belh@rra - Πότε θα φτάσει στη χώρα μας

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Πιστεύω ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν σύντομα από τα μπλόκα»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Θες να βγάλεις εύκολα λεφτά;»: Πώς έβρισκαν δότες κάποιες τράπεζες σπέρματος στην Ελλάδα - Τα κενά ασφαλείας και τα «σκοτεινά» σημεία

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για το θρυλικό υπερωκεάνιο «SS United States»: Η Νέα Υόρκη το θέλει μουσείο, η Φλόριντα το στέλνει στον βυθό

11:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Νταλάρας τραγούδησε «άνοιξε, γιατί δεν αντέχω» - Η συνάντηση με την Αλεξίου, το Ρεμπέτικο, τα Καλογεράκια και τη Μαξούρη

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Στεγαστική κρίση: Τα 6 μέτρα για τα ακίνητα - Ανακαινίσεις για κλειστά σπίτια, επιστροφή ενοικίων και «κόφτης» στα Airbnb - Το «ημερολόγιο» των παρεμβάσεων

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα παίρνει και τους πυραύλους METEOR

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας: Αποσύρονται σταδιακά τα λεωφορεία - Πότε θα ξεκινήσουν ξανά τα δρομολόγια

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρό «μπρα ντε φερ» αγροτών – κυβέρνησης με φόντο τις οριστικές αποφάσεις για τα μπλόκα

07:29ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα έξι μέτρα Μητσοτάκη, το άδειασμα στην Καρυστιανού, ο Καραβίτης, η ΔΕΗ στη σταθερή και το φρέσκο χρήμα στα κόμματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ