Η Stellantis και οι 14 μάρκες της σε σταυροδρόμι
Η Stellantis αρέσκεται να περιγράφει το χαρτοφυλάκιό της ως έναν «αστερισμό 14 εμβληματικών μαρκών».
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στην πράξη όμως, η διαχείριση τόσων ονομάτων αποδεικνύεται ολοένα και πιο δύσκολη.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:36 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η Coffee Berry εγκαινίασε το νέο της κατάστημα στο Αεροδρόμιο της Βουδαπέστης
11:31 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για τους αγρότες με ατάκα... Τσίπρα
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Stellantis και οι 14 μάρκες της σε σταυροδρόμι
17:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις
22:11 ∙ WHAT THE FACT