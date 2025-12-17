Γλυφάδα: Έσπασαν τζαμαρία καταστήματος και άρπαξαν κινητά και smartwatches αξίας 15.000 ευρώ
Οι δράστες αναζητούνται από τις Αρχές
Διάρρηξη σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου στην περιοχή της Γλυφάδας.
Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες σήμερα τα ξημερώματα λίγο μετά τις 6:00, έσπασαν τη γυάλινη πόρτα εισόδου καταστήματος και άρπαξαν κινητά τηλέφωνα και smartwatches εκτιμώμενης αξίας περίπου 15.000 ευρώ.
Οι διαρρήκτες στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση με την Αστυνομία να διεξάγει έρευνες για εντοπισμό τους.
Δείτε το βίντεο του Action24:
