Χανιά: Πουλούσαν οικογενειακώς ναρκωτικά – Εντοπίστηκαν 10 κιλά κάνναβης και μετρητά

Τέλος στην παράνομη δράση μιας οικογενειακής επιχείρησης διακίνησης ναρκωτικών έβαλαν αστυνομικοί στα Χανιά.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, όλα ξεκίνησαν πριν μέρες όταν έφτασαν στα γραφεία της Δίωξης Ναρκωτικών πληροφορίες για έναν 22χρονο από την Αλβανία ότι πηγαίνει σε αγροτική περιοχή και αποθηκεύει ναρκωτικές ουσίες και τις πουλά.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση κατά την οποία τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση ο 22χρονος. Οι αστυνομικοί το βράδυ της Τρίτης (16/12) οργάνωσαν συντονισμένη επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη ο 22χρονος.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικού στο σπίτι του 22χρονο αλλά και σε ειδικά διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο σε αγροτική τοποθεσία, που χρησιμοποιούσε ως χώρους αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

6 κιλά και 150,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

3 κιλά και 158 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

7,5 γραμμάρια κοκαΐνης,

πιστόλι με 2 γεμιστήρες ,

19 φυσίγγια

χρηματικό ποσό -7.160- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

3 ζυγαριές,

βαλιτσάκι πιστολιού,

μαχαίρι,

μεταλλικός τρίφτης,

5 συσκευές κινητών τηλεφώνων

Επίσης κατασχέθηκαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και 2 δίκυκλες μοτοσικλέτες, ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών.

Σημειώνεται ότι στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για την υπόθεση περιλαμβάνονται επίσης η 53χρονη μητέρα του 22χρονου καθώς επίσης και η 29χρονη αδερφή του που κατηγορούνται επίσης για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

