Νίκαια: Οδηγός IΧ τσακώθηκε με ντελιβερά, τον παρέσυρε και τον γρονθοκόπησε

Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ οδηγών σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Νίκαια, συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Σαγγαρίου και Μουσών.

Η σύγκρουση ξεκίνησε από διένεξη για την προτεραιότητα στο δρόμο, με αποτέλεσμα ένας οδηγός αυτοκινήτου να τραυματίσει έναν νεαρό διανομέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες δύο οδηγοί ήρθαν σε αντιπαράθεση για το ποιος έχει προτεραιότητα στη συγκεκριμένη διασταύρωση.

Ο 23χρονος διανομέας, που κινούταν με δίκυκλο, χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο του δεύτερου οδηγού. Αμέσως μετά, ο οδηγός του οχήματος κατέβηκε και χτύπησε τον νεαρό στο πρόσωπο, προκαλώντας του τραύματα, πριν εξαφανιστεί από το σημείο.

Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έχουν αναλάβει την προανάκριση, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.

Η έρευνα επικεντρώνεται στα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας του οδηγού που προκάλεσε την επίθεση.