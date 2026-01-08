Σέρρες: «Κλαίει στα κρατητήρια για το παιδί που χάθηκε», λέει τώρα ο αδελφός του 16χρονου δράστη

Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του και αναμένεται να βρεθεί ξανά ενώπιον των Αρχών το μεσημέρι της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου  

Σέρρες: «Κλαίει στα κρατητήρια για το παιδί που χάθηκε», λέει τώρα ο αδελφός του 16χρονου δράστη

Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερρών οδηγήθηκε ο 16χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 17χρονου, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών οδηγήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου ο 16χρονος που συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου, έπειτα από βίαιο ξυλοδαρμό με αφορμή μηνύματα που έστειλε το θύμα στη σύντροφό του.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του και αναμένεται να βρεθεί ξανά ενώπιον των Αρχών το μεσημέρι της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου.

Στον ανήλικο απαγγέλθηκε η βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερρών οδηγήθηκε ο 16χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 17χρονου, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026.

Ο 16χρονος φερόμενος ως δολοφόνος του 17χρονου στις Σέρρες

Τα στοιχεία που έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση αποκαλύπτουν πόσο βίαια είναι τα χτυπήματα που δέχθηκε το θύμα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη νεκροψία-νεκροτομή, η σορός του άτυχου 17χρονου φέρει βαριές κακώσεις τόσο στο κεφάλι όσο και στο σώμα.

Ο ιατροδικαστής φέρεται να διαπίστωσε μεταξύ άλλων σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά και ρήξη εσωτερικών οργάνων. Κατά την προανάκριση ο 16χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι κατάφερε ένα χτύπημα με τον αγκώνα στο κεφάλι του θύματος.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο δικηγόρος του 16χρονου, Λεωνίδας Βασιλάκος τόνισε ότι «υπήρξε μια παρεξήγηση μεταξύ τους και κατέληξε να τον χτυπήσει. Δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει την ζωή του. Του έδωσε δύο με τρεις γροθιές».

Ο κ. Βασιλάκος τόνισε ότι «η διάρκεια του καβγά ήταν μερικά δευτερόλεπτα και ο 16χρονος έμαθε από την αστυνομία ότι το άτυχο παιδί κατέληξε. Όταν ο 17χρονος έπεσε κάτω μετά τα χτυπήματα ο 16χρονος έφυγε, δεν χρησιμοποίησε κάποιο όργανο στον ξυλοδαρμό».

«Ζητώ συγγνώμη, αν και είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς»

Στα δικαστήρια βρέθηκε και η 47χρονη μητέρα του κατηγορουμένου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η γυναίκα, προχώρησε σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, ζητώντας δημόσια συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα λόγια της δεν αρκούν για να απαλύνουν τον πόνο τους.

«Λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτό που έγινε. Ζητώ συγγνώμη, αν και είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς. Ο γιος μου, αν φταίει, θα πληρώσει και θα φυλακιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα του 16χρονου.

Η μητέρα λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερη.

Η μητέρα του 16χρονου

«Δεν είναι δολοφόνος, κλαίει στα κρατητήρια»

Ο αδελφός του ανήλικου κατηγορούμενου εξέφρασε τη συντριβή της οικογένειας και υποστήριξε πως πρόκειται για μια τραγική στιγμή που δεν αντανακλά τον χαρακτήρα του αδελφού του.

Ο αδελφός μου δεν είναι δολοφόνος. Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό. Το έχει μετανιώσει και αυτή τη στιγμή κλαίει μέσα στα κρατητήρια για το παιδί που χάθηκε», δήλωσε χαρακτηριστικά στο lionews.gr.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν του δράστη

Ο θείος του 16χρονου αποκαλύπτει στο Mega το δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε ο ανήλικος. Οι γονείς του φέρεται να είναι τοξικοεξαρτημένοι, με τον θείο να αναφέρει πως η μητέρα έχει εγκαταλείψει εδώ και χρόνια τον 16χρονο και τα αδέλφια του ενώ ο πατέρας πέθανε πέρσι.

«Ο πατέρας του έχει κάνα εξάμηνο που συγχωρέθηκε. Είναι χωρισμένοι οι γονείς. Η μητέρα τους έχει φύγει εδώ και λίγα χρόνια Θεσσαλονίκη και μείνανε μόνα τους τα παιδιά με τους παππούδες λίγο βοήθεια και αυτά».

Σύμφωνα με το Mega, ο 16χρονος είχε παραβατική συμπεριφορά. Παρά το νεαρό της ηλικίας του είχε συλληφθεί αρκετές φορές:

– 27/07/2023: Προσαγωγή στο ΑΤ Σερρών.

– 25/03/2024: Συνελήφθη για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και κλοπή από κοινού με άλλους δύο δράστες.

– 17/06/2024: Συνελήφθη για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης.

– 21/06/2024: Προσαγωγή στην Υ.Α. Σερρών.

– 19/11/2024: Προσαγωγή στην Υ.Α. Σερρών.

2024: Διαδικασία αφαίρεσης επιμέλειας από τη μητέρα. Η μητέρα του αρνήθηκε. Την επιμέλεια κράτησε ο επιμελητής ανηλίκων της εισαγγελίας Σερρών.

Καμία υπηρεσία ωστόσο δεν προνόησε, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε αυτήν την τραγωδία.

«Έγινε μία προσπάθεια και από τους παππούδες και από εμένα αλλά δεν ήθελε να την παραδώσει (την επιμέλεια) η μητέρα. Τώρα τι έκαναν εκεί με τον εισαγγελέα και την κοινωνική λειτουργό; Ο … είναι ένα παιδάκι 1,65, 47 κιλά. Γιατί διαβάζω διάφορα για τη συμπεριφορά του την παραβατική κτλ. Απλά δεν είχε έλεγχο. Δεν ήταν ένα παιδάκι από το οποίο περίμενες να γίνει αυτό. Εγώ φοβόμουν μην τον μαχαιρώσει κάποιος ακριβώς επειδή είναι μικροκαμωμένος και κυκλοφορούσε ανεξέλεγκτα. Η μητέρα προστασία, αλλά είχε και το δικό της το πρόβλημα και μόνη πλέον. Υπήρχε μία επιμελήτρια που είχε τον έλεγχο της κατάστασης, μία κοινωνική λειτουργός», λέει στo Μega συγγενής του 16χρονου.

«Έχουμε έρθει σε επαφή πολλές φορές μαζί της. Προσπαθούσαμε και στο τέλος έμεινε η επιμέλεια (στη μητέρα). Εγώ τώρα το έμαθα ότι είχε και ο εισαγγελέας κομμάτι της επιμέλειας εξαιτίας της κατάστασης. Όλα πήγανε λάθος. Δηλαδή, και από την άλλη τη μεριά, κρίμα για το παιδάκι αλλά άμα έφτανε σπίτι του ίσως να ζούσε αυτήν την στιγμή. Ο τρόπος με τον οποίο πέθανε το άλλο το παιδάκι είναι τραγικός και ο λόγος και ο τρόπος και όλα. Το παιδί έφυγε για το σπίτι του έχοντας την εντύπωση ότι απλά μαλώσανε και του μάτωσε το πρόσωπο. Το απόγευμα έμαθε από τη μάνα του ότι το άλλο το παιδάκι είχε ‘φύγει’. Συνταράχτηκε, δεν περίμενε να ακούσει κάτι τέτοιο. Δεν το ήξερε αυτό το παιδάκι από πριν. Ό,τι έγινε έγινε για τα μάτια της κοπελιάς», συμπληρώνει.

