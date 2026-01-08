Αιγάλεω: Σύγκρουση φορτηγών στη Λεωφόρο Κηφισού – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/1) στη Λεωφόρο Κηφισού, όταν φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, πέρασε το διάζωμα και κατέληξε πάνω σε δεύτερο φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, προς Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το συμβάν, υπάρχει ένας σοβαρά τραυματίας.

Δείτε εικόνες από το σημείο.

Αρχικά, ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά, η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία στο σημείο.

Σύμφωνα με την Τροχαία, λόγω ατυχήματος δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται στη Λ. Κηφισού, στο ύψος της οδού Ανδριανουπόλεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στην περιοχή του Αιγάλεω.