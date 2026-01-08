Σαν σήμερα 8 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 8 Ιανουαρίου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 8 Ιανουαρίου.
- 1324 – Πεθαίνει ο Ιταλός εξερευνητής, Μάρκο Πόλο.
- 1959 – Ολοκληρώνεται η Κουβανική Επανάσταση με την κατάληψη του Σαντιάγκο ντε Κούμπα από τον Φιντέλ Κάστρο.
- 1980 – Θεμελιώνεται το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ).
- 1994 – Ο Ρώσος κοσμοναύτης Βαλέρι Πολυάκοφ μεταβαίνει από το Soyuz TM-18 στον διαστημικό σταθμό Μιρ, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 22 Μαρτίου 1995 κάνοντας ρεκόρ με 437 ημέρες στο διάστημα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 8 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
04:58 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Ιανουρίου
00:38 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αβεβαιότητα στη Wall Street με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις
23:58 ∙ WHAT THE FACT
Οι προβλέψεις των «Simpsons» για το 2026 - Τα επεισόδια που «έδειξαν» το μέλλον
17:46 ∙ LIFESTYLE