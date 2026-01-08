Σαν σήμερα 8 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 8 Ιανουαρίου

Σαν σήμερα 8 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

To Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) στην πρώτη του μορφή

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 8 Ιανουαρίου.

  • 1324 – Πεθαίνει ο Ιταλός εξερευνητής, Μάρκο Πόλο.
  • 1959 – Ολοκληρώνεται η Κουβανική Επανάσταση με την κατάληψη του Σαντιάγκο ντε Κούμπα από τον Φιντέλ Κάστρο.
  • 1980 – Θεμελιώνεται το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ).
  • 1994 – Ο Ρώσος κοσμοναύτης Βαλέρι Πολυάκοφ μεταβαίνει από το Soyuz TM-18 στον διαστημικό σταθμό Μιρ, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 22 Μαρτίου 1995 κάνοντας ρεκόρ με 437 ημέρες στο διάστημα.
