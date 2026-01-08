Σεισμός 4,6 Ρίχτερ δυτικά της Κρήτης

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/1), στις 03:50, σε υποθαλάσσια περιοχή, δυτικά της Κρήτης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 00 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 89 χλμ. νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων.

4,7 Ρίχτερ από το EMSC

H αυτόματη λύση του του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) δίνει το σεισμό στα 4,7 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 10 χλμ., και επίκεντρο τα 100 χλμ. δυτικά της Κισσάμου.