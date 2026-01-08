Σεισμός 4,6 Ρίχτερ δυτικά της Κρήτης
Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, στις 03:50
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/1), στις 03:50, σε υποθαλάσσια περιοχή, δυτικά της Κρήτης.
Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 00 χλμ.
Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 89 χλμ. νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων.
4,7 Ρίχτερ από το EMSC
H αυτόματη λύση του του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) δίνει το σεισμό στα 4,7 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 10 χλμ., και επίκεντρο τα 100 χλμ. δυτικά της Κισσάμου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:58 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Ιανουρίου
00:38 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αβεβαιότητα στη Wall Street με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις
23:58 ∙ WHAT THE FACT
Οι προβλέψεις των «Simpsons» για το 2026 - Τα επεισόδια που «έδειξαν» το μέλλον
17:46 ∙ LIFESTYLE