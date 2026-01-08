FIR Αθηνών: Τα πιθανά σενάρια για το «μπλακ άουτ»

Στιγμιότυπο από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος", Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026. Καθηλωμένα τα αεροπλάνα τόσο στο "Ελ. Βενιζέλος" όσο και στα υπόλοιπα ελληνικά αεροδρόμια, λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στο σύστημα ραδιοσυχνοτήτων με αποτέλεσμα να κλείσει και το FIR Αθηνών.

Οι παράγοντες που πιθανώς προκάλεσαν το άνευ προηγουμένου «μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών την Κυριακή (04/01) βρέθηκαν στο επίκεντρο της τρίτης συνεδρίασης της επιτροπής που συστήθηκε για τη διερεύνηση του συμβάντος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επιτροπή που συνεδρίασε υπό την προεδρία του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Χρήστου Τσίτουρα, εξετάζει τρεις περιπτώσεις:

1. Πρόβλημα στην τηλεπικοινωνιακή γραμμή.

Μία τέτοια εξήγηση συνεπάγεται είτε βλάβη στην οπτική ίνα της γραμμής, είτε πρόβλημα στη μετάδοση δεδομένων. Υπενθυμίζεται ότι απώλεια δεδομένων εντοπίστηκε πριν από κάποιους μήνες, συγκεκριμένα στις 19 Αυγούστου 2025, στο τερματικό ραντάρ στον λόφο Μερέντα της Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός για την προμήθεια του ανταλλακτικού, όμως δεν έχει παραδοθεί ακόμη.

2. Δυσλειτουργία στο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο εξετάζεται και σε συνδυασμό με το πρώτο σενάριο.

3. Ο λόγος που δεν τέθηκε σε λειτουργία το εφεδρικό σύστημα.

Εκτός από το κύριο σύστημα ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιείται στο FIR Αθηνών, υπάρχει και ένα εφεδρικό σύστημα με ξεχωριστές κεραίες εκπομπής και λήψης. Αν αποδειχθεί ότι οι πομποί του κύριου συστήματος μπλόκαραν το εφεδρικό, αυτό συνεπάγεται ότι για να λειτουργήσει αυτό, θα πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας το κύριο σύστημα, το οποίο αντιμετώπιζε και το πρόβλημα. Έτσι, στο «μικροσκόπιο» των ερευνών έρχεται ο λόγος που δεν έκλεισε το κύριο σύστημα για να λειτουργήσει το εφεδρικό.

Η επιτροπή που ερευνά τα αίτια του «μπλακ άουτ» θεωρεί πως αυτά τα σενάρια βρίσκονται πιο κοντά στα πραγματικά αίτια που δημιούργησε το πρόβλημα, ενώ, σημειώνεται, το ενδεχόμενο μίας κυβερνοεπίθεσης έχει απομακρυνθεί.

Διαβάστε επίσης