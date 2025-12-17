Χαλκιδική: Αστυνομικός έσβηνε με το αζημίωτο κλήσεις - Οι διάλογοι και τα... τσάμπα τραπεζώματα

Σκάνδαλο διαφθοράς στην Τροχαία Μουδανιών Χαλκιδικής αποκαλύπτεται, καθώς ένας από τους τρεις αστυνομικούς που εμπλέκονται σε υπόθεση σβησίματος κλήσεων με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά οδηγήθηκε στη φυλακή.

Η έρευνα δείχνει πως το κύκλωμα εκμεταλλευόταν τους παραβάτες οδηγούς, ζητώντας χρήματα μέσω τραπεζικών λογαριασμών για να αποφύγουν πρόστιμα.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ένας οδηγός παραβάτης διαπίστωσε ότι αστυνομικός της Τροχαίας του παρέδωσε ένα χαρτί με τον IBAN του λογαριασμού του, προκειμένου να καταθέσει χρήματα ώστε να μην του επιβληθεί πρόστιμο.

Το συγκεκριμένο χρηματικό αντάλλαγμα ήταν απαραίτητο για την αποφυγή των κυρώσεων, δημιουργώντας ένα παράνομο σύστημα χρηματικής εκμετάλλευσης.

Παραβάτες χρηματοδοτούσαν ανακαινίσεις και πολυτελείς διακοπές

Τα χρήματα που συγκεντρώνονταν μέσω αυτής της παράνομης πρακτικής χρησιμοποιούνταν από τους εμπλεκόμενους για προσωπικά οφέλη.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι παραβάτες αναλάμβαναν να καλύψουν δαπάνες ανακαινίσεων στα σπίτια των αστυνομικών, καθώς και πολυτελείς διακοπές στη Χαλκιδική.

Επιπλέον, μέσω συνεργασιών με καταστήματα προμηθειών αστυνομικού εξοπλισμού, εξασφάλιζαν δωρεάν υλικά και υπηρεσίες, ενώ εταιρίες οικοδομικών υλικών μετέφεραν υλικά σε υπό ανακαίνιση κατοικίες αστυνομικών.

Καταγγελίες και έρευνα από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων

Μια χαρακτηριστική συνομιλία που έχει καταγραφεί αναφέρει: «Πρέπει να φτιάξουμε το σπίτι της… Σταματάει επίτηδες δύο φορτηγά, τους βρίσκει παραβάσεις και το μεσημέρι βλέπω να ανεβαίνει ένα φορτηγό γεμάτο τούβλα και τσιμέντα ως δώρο».

Επιπλέον, μέλη του κυκλώματος απολάμβαναν δωρεάν διακοπές σε ξενοδοχεία της περιοχής, ενώ καταστηματάρχες εξασφάλιζαν για αυτούς τραπέζια και ακριβά ποτά.

Η έρευνα του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων έχει οδηγήσει στη σύλληψη των τριών βασικών εμπλεκόμενων αστυνομικών, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει άλλους 26 αστυνομικούς και54 ιδιώτες, ενισχύοντας την υπόθεση διαφθοράς στην περιοχή.