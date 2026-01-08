Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Ιανουαρίου

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Έξι μέτρα για να λυθεί η πολιορκία

Ελεύθερος Τύπος: Τα μέτρα στήριξης και το τέλος της ανοχής

Η Καθημερινή: Πρώτα "έμφραγμα" και μετά διάλογος από τους αγρότες

Τα Νέα: Σε τεντωμένο σχοινί

08:33ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Κοζάνης για Κραν Μοντανά: «Τα παιδιά που σκοτώθηκαν στην Ελβετία δεν ακολούθησαν τον δρόμο της αρετής»

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Όταν η αγάπη συναντά το σινεμά: Έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του μέσα από την ταινία Shrek

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Βράζει» ο Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βενεζουέλα: Η πολιτική κρίση και η γεωπολιτική ένταση «εκτοξεύει» την αξία των μετάλλων

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης για διαγραφή του: «Κάποιοι έχουν ψυχολογικά αδιέξοδα» - Τι απάντησε για πιθανή ένταξη στο κόμμα Καρυστιανού

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Δύο τραυματίες από σύγκρουση φορτηγών στη Λεωφόρο Κηφισού – Αποκαθίσταται η κυκλοφορία των οχημάτων

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Γιούτα: Δύο νεκροί και έξι τραυματίες από πυροβολισμούς σε εκκλησία Μορμόνων

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλούβες των ΜΑΤ και δυνάμεις της ΟΠΚΕ στα διόδια των Αφιδνών – Το σχέδιο της Αστυνομίας αν υπάρξουν αποκλεισμοί δρόμων

07:44ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κακοκαιρία: Σε ισχύ μερικό απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων – Ποια δρομολόγια πραγματοποιούνται

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Θα συναντηθεί με Δανούς αξιωματούχους την επόμενη εβδομάδα - «Δεν θα υποχωρήσουμε από τους στόχους μας»

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έδωσε το «πράσινο φως» σε αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:28LIFESTYLE

Γιάννης Βόγλης: Στα σκουπίδια η ζωή του σπουδαίου ηθοποιού – Βραβεία του και προσωπικά αντικείμενα βρέθηκαν δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης

07:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Έρχεται «πολική φωτοβολίδα» - Διπλή χειμωνιάτικη εισβολή τα επόμενα 24ωρα, πότε θα δούμε χιόνια και στα βόρεια προάστια

07:12ΕΛΛΑΔΑ

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Βίρτους Μπολόνια: Ώρα να… σηκώσει κεφάλι και να συνεχίσει την πορεία του

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Κατάληψη δεξαμενόπλοιων από ΗΠΑ: Η «Protective Principle», οι γκρίζες ζώνες και τα έξι σημεία κλειδιά - Πού οδηγείται η ναυτική ισχύς, δύο Έλληνες ναύαρχοι απαντούν

06:36LIFESTYLE

MasterChef: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Το κόλπο του STAR και οι αντίπαλοι

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Σύγκρουση φορτηγών στη Λεωφόρο Κηφισού – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων

