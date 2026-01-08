Παναθηναϊκός AKTOR – Βίρτους Μπολόνια: Ώρα να… σηκώσει κεφάλι και να συνεχίσει την πορεία του

Οι «πράσινοι» υποδέχονται στο Telekom Center Athens την ιταλική ομάδα, με μοναδικό στόχο να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί δύο αγώνων και να κάνουν την πρώτη τους νίκη στην Euroleague για το 2026.

Το τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι του, δίνει ο Παναθηναϊκός AKTOR στην Euroleague. Οι «πράσινοι» υποδέχονται στο Telekom Center Athens την Βίρτους Μπολόνια, έχοντας μοναδικό τους στόχο να επιστρέψουν στις νίκες και να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί δύο αγώνων με ήττες.

Ουσιαστικά στο «τριφύλλι» αναζητούν… το να σπάσουν το ρόδι για το 2026, καθώς δεν έχουν νικήσει ακόμη στη Euroleague για τη νέα χρονιά. Στην οποία οι φιλοδοξίες τους είναι μεγάλες και στοχεύουν ξεκάθαρα στο Final-4 και το τρόπαιο φυσικά.

Η Βίρτους που πιθανότατα θα παραταχθεί χωρίς τον Λούκα Βιλντόζα, έχει δύο σερί νίκες και είναι ιδιαίτερα σκληρή σε όλα τα ματς που δίνει. Είχε νικήσει εύκολα τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Ιταλία στις αρχές της σεζόν, όταν οι «πράσινοι» είχαν πολλά προβλήματα απουσιών.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν που δήλωσε ευθέως πως χωρίς Euroleague ή πρωτάθλημα στο τέλος της σεζόν θα φύγει απ’ την Αθήνα, δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα πέραν του γνωστού με την απουσία του Ματίας Λεσόρ, καλύτερου σέντερ της διοργάνωσης.

Το τζάμπολ του μεγάλου αγώνα που έχει μετατραπεί σε… must win για το «τριφύλλι», είναι προγραμματισμένο για τις 21:15 και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

EUROLEAGUE – 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τετάρτη 8/1

18:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Βίρτους Μπολόνια

21:30 Βαλένθια – Μονακό

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πέμπτη 9/1

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές

21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν

Δευτέρα 3/3

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί

