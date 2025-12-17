Μισισίπι: Συνελήφθη γυναίκα που έβαζε λεπίδες ξυραφιού μέσα σε ψωμιά σε καταστήματα Walmart

Παραλίγο τραγωδία σημειώθηκε στο Μισισίπι των ΗΠΑ, όταν μια γυναίκα παρατηρήθηκε να βάζει λεπίδες ξυραφιού μέσα σε ψωμιά σε δύο διαφορετικά καταστήματα Walmart στην πόλη Μπιλόξι.

Η 33χρονη Camille Benson από το Τέξας συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης. Η εγγύηση για την αποφυλάκισή της ορίστηκε στα 100.000 δολάρια.

Πελάτες ανέφεραν ότι βρήκαν πολλές λεπίδες μέσα σε ψωμιά σε ένα κατάστημα Walmart Supercenter και σε ένα κατάστημα Walmart Neighborhood Market, δήλωσε η υπολοχαγός Candace Young, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Αστυνομικού Τμήματος του Μπιλόξι.

Οι υπάλληλοι του Walmart είπαν στην αστυνομία ότι ένας πελάτης ανέφερε για πρώτη φορά ότι βρήκε μια λεπίδα ξυραφιού σε ένα καρβέλι που αγόρασε από το Walmart Supercenter στις 5 Δεκεμβρίου. Στις 8 Δεκεμβρίου, ένας άλλος πελάτης που αγόρασε ένα καρβέλι στο Walmart Neighborhood Market ανέφερε επίσης ότι βρήκε μια λεπίδα ξυραφιού.

Αφού ένας ακόμη πελάτης παραπονέθηκε στο Walmart Supercenter την Κυριακή, οι υπάλληλοι επιθεώρησαν τα προϊόντα και βρήκαν ότι πολλά άλλα ψωμιά είχαν παραποιηθεί, σύμφωνα με τις Αρχές. Το αστυνομικό τμήμα ενημερώθηκε τη Δευτέρα.

Σε ένα δελτίο Τύπου, το τμήμα ζήτησε από όλους τους πολίτες που αγόρασαν ψωμί από αυτά τα καταστήματα Walmart να τα επιθεωρήσουν και να αναφέρουν τυχόν ευρήματα.

«Η υγεία και η ασφάλεια των πελατών μας είναι πάντα η κορυφαία μας προτεραιότητα», δήλωσε η Walmart σε ανακοίνωση της. «Έχουμε αποσύρει και επιθεωρήσει διεξοδικά όλα τα προϊόντα που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί στα καταστήματα του Μπιλόξι. Εκτιμούμε την άμεση δράση των Αρχών και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους κατά τη διάρκεια της έρευνας».

Το αστυνομικό τμήμα του Μπιλόξι δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι έχουν στοχοποιηθεί άλλα καταστήματα.