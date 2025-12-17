Αυτές είναι οι 10 χώρες με την υψηλότερη παραγωγή ηλιακής ενέργειας

Δείτε τη λίστα με τις 10 χώρες που έχουν την υψηλότερη παραγωγή / εγκατεστημένη ικανότητα ηλιακής ενέργειας

Αυτές είναι οι 10 χώρες με την υψηλότερη παραγωγή ηλιακής ενέργειας
Ολοένα και περισσότερες χώρες καταβάλλουν προσπάθειες για την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη χρήση ηλιακής ενέργειας.

Αυτή είναι η λίστα με τις 10 κορυφαίες χώρες στον κόσμο για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας, όπως παρουσιάζεται από τη Volton Energy.

  • Ισπανία

Η Ισπανία ήταν ένα από τα πρώτα έθνη στην ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας, αλλά η οικονομική αναταραχή και ο ανταγωνισμός έχουν επηρεάσει αρνητικά την ταχύτητα και την κλίμακα των επενδύσεων στον τομέα. Από το 2013, έχει σημειωθεί μικρή ανάπτυξη στην ισπανική φωτοβολταϊκή τεχνολογία, αλλά εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει ένα αξιοσέβαστο 3% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής της ενέργειας.

  • Αυστραλία

Οι ομοσπονδιακοί στόχοι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το καθεστώς τιμολόγησης τροφοδοσίας έχουν συμβάλει στην πρόσφατη ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας στην Αυστραλία. Παρά την πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα, εξακολουθεί να θεωρείται ότι μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, λόγω της πλεονεκτικής της θέσης σε ό,τι αφορά την ποσότητα ηλίου που λαμβάνει.

  • Γαλλία

Το 2018, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, έβαλαν μαζί τον θεμέλιο λίθο στην έδρα της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας (ISA), ενός ιδρύματος που εργάζεται για την ανάπτυξη ηλιακών προϊόντων στις χώρες που βρίσκονται μεταξύ των Τροπικών του Καρκίνου και του Αιγόκερω. Με το ανάλογο πολιτικό πνεύμα, την αναπτυγμένη ενεργειακή βιομηχανία και την ευημερούσα οικονομία, η Γαλλία αναπτύσσεται σταθερά ως μία χώρα με υψηλή παραγωγή ηλιακής ενέργειας.

  • Ινδία

Η Ινδία, χώρα με μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ηλιακές βιομηχανίες, τετραπλασίασε την παραγωγική της ικανότητα τα τελευταία λίγα χρόνια. Παράλληλα με την εστίαση στη φωτοβολταϊκή τεχνολογία κλίμακας, η Ινδία προωθεί τη χρήση ηλιακής ενέργειας στις αγροτικές περιοχές για να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

  • Ηνωμένο Βασίλειο

Οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τα σχολεία, τις επιχειρήσεις και τα σπίτια να εγκαταστήσουν ηλιακούς συλλέκτες, παράλληλα με τη μείωση του κόστους της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας, βοήθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο να εδραιωθεί ως ηγέτιδα χώρα στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας. Το 3,4% της ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο προέρχεται από την ηλιακή ενέργεια, ενώ η κυβέρνηση αναμένει ότι 4 εκατ. κατοικίες θα λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια έως το 2030 (μέρος των ενεργειακών και κλιματικών στόχων για καθαρότερη ηλεκτροπαραγωγή και μείωση εκπομπών).

  • Ιταλία

Παρά το γεγονός ότι η Ιταλία έχει ιστορικά βασιστεί στις εισαγωγές από τρίτα κράτη για σημαντικό μέρος της ενέργειας, τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε ταχεία αύξηση της παραγωγής ηλιακής ενέργειας. Παράλληλα, έχουν εφαρμοστεί σημαντικά κυβερνητικά προγράμματα για την τόνωση της εγχώριας παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσει ως στόχο την παραγωγή 20% ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2030, η Ιταλία θα είναι ένα από τα ένδεκα κράτη που θα φτάσουν τον στόχο πριν από την προθεσμία.

  • Ηνωμένες Πολιτείες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν μερικούς από τους μεγαλύτερους ηλιακούς σταθμούς στον κόσμο, ενώ οι οικιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις είναι επίσης δημοφιλείς. Πολλές από τις πολιτείες έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους ανανεώσιμης ενέργειας γύρω από τη χρήση ηλιακής ενέργειας, ενώ, προσφάτως ξεπέρασε το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα στην παροχή απασχόλησης.

  • Γερμανία

Η Γερμανία συγκαταλέγεται μεταξύ των ηγετών στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας εδώ και χρόνια και ήταν μία από τις πρώτες χώρες που εισήγαγε ηλιακή ενέργεια σε μεγάλη κλίμακα το 2004. Ήδη είχε θεσπίσει το Feed–in Tariff (FiT), ένα πρόγραμμα που ενθάρρυνε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα προσφέροντάς τους εγγυημένη τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας. Αυτό έκανε την ηλιακή ενέργεια οικονομικά ελκυστική και προώθησε μαζική υιοθέτηση. Η ανανεώσιμη ενέργεια θεωρείται υψηλή προτεραιότητα από την κυβέρνηση, η οποία στοχεύει στην παραγωγή ενέργειας κατά 80% από ανανεώσιμες πηγές, έως το 2050.

  • Ιαπωνία

Με τις προηγμένες τεχνολογικές και μεταποιητικές βιομηχανίες της, η Ιαπωνία κατάφερε να παράγει σχεδόν το 5% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας από την ηλιακή ενέργεια. Σύμφωνα με επίσημες κυβερνητικές προβλέψεις, η εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών έως το 2030 προβλέπεται να φτάσει περίπου 104  – 118 γιγαβατώρες υπό το Strategic Energy Plan (Στρατηγικό Σχέδιο Ενέργειας).

  • Κίνα

Η Κίνα ξεπέρασε τη Γερμανία ως τον μεγαλύτερο παραγωγό φωτοβολταϊκής ενέργειας παγκοσμίως το 2015, ουσιαστικά βοηθούμενη και από το γεγονός ότι η χώρα είναι επίσης ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλιακών συλλεκτών παγκοσμίως. Από τότε, έχει συνεχίσει να διευρύνει σημαντικά την εγκατεστημένη της φωτοβολταϊκή ισχύ, με την συνολική εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή ισχύ να υπερβαίνει κατά πολύ τα 1 τεραβάτ και την ασιατική χώρα να στοχεύει σε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενσωματώνοντας σχέδια για πολλαπλά terawatt ισχύος έως το 2030 – 2035.

