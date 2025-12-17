Στάση εργασίας: Αποσύρονται σταδιακά τα λεωφορεία - Πότε θα ξεκινήσουν ξανά τα δρομολόγια

Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί λόγω της Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων

Αποσύρονται σταδιακά τα λεωφορεία από τους δρόμους λόγω της στάσης εργασίας που έχουν ανακοινώσει οι εργαζόμενοι για σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 από τις 11:00 έως τις 17:00.

Τα λεωφορεία ξεκίνησαν να αποσύρονται από τις 10:00 περίπου το πρωί της Τετάρτης και αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου τα δρομολόγια από τις 17:00 το απόγευμα.

Υπενθυμίζεται ότι η στάση εργασίας προκυρήχθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.

