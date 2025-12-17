Θεσσαλονίκη: Επαίτης προσπάθησε να φιλήσει σερβιτόρα και έριξε μπουνιά σε πελάτισσα

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης την περασμένη Πέμπτη (11/12) όταν ένας 45χρονος επαίτης επιτέθηκε με αγριότητα σε δύο γυναίκες.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης thestival.gr, το συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης. Ο 45χρονος επαίτης προσέγγισε σερβιτόρα καταστήματος και επιχείρησε να τη φιλήσει.

Η σερβιτόρα, κάλεσε σε βοήθεια την υπεύθυνη του καταστήματος με τον 45χρονο να αντιδρά βίαια. Ο 45χρονος απώθησε τη σερβιτόρα με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος ενώ στη συνέχεια χτύπησε με γροθιά πελάτισσα που ήταν μπροστά στο συμβάν και έσπευσε να βοηθήσει. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο φρύδι με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος μιλώντας στο τοπικό μέσο ενημέρωσης περιέγραψε το περιστατικό:

«Ο επαίτης ήταν πολύ χυδαίος και προσπάθησε να φιλήσει την υπάλληλο του καταστήματός μας, άκουσα την κοπέλα να με φωνάζει, όταν γύρισα τον είδα να τη φτύνει και να τη χτυπά με γροθιά. Μπήκα ενστικτωδώς μπροστά και τον απώθησα, όμως στη συνέχεια κινήθηκε εναντίον μου. Μια πελάτισσα μπήκε ανάμεσα και τη χτύπησε, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο με ράμματα και μαυρισμένα μάτια». Η πελάτισσα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου προκειμένου να κάνει ράμματα και να βγάλει ακτινογραφίες.

Παράλληλα η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, εξέφρασε την ανησυχία της για την κατάσταση στην πλατεία Αριστοτέλους, σημειώνοντας ότι «από τη στιγμή που αποχώρησε η αστυνομία από την περιοχή έχουν αποθρασυνθεί», και απηύθυνε έκκληση για περαιτέρω ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή.

Η ιδιοκτήτρια κατέθεσε μήνυση για το συμβάν στο Αστυνομικό Τμήμα του Λευκού Πύργου.

