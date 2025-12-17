Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για τους αγρότες με ατάκα... Τσίπρα

Λίγες ώρες μετά την ομιλία Τσίπρα στην Πάτρα, μια φράση του γίνεται τίτλος σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για τους αγρότες με ατάκα... Τσίπρα
INTIME NEWS/Αρχείου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ εκδίδοντας ανακοίνωση για τους αγρότες χρησιμοποιώντας ως τίτλο μια φράση βγαλμένη από τη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα.

«Το συμπέρασμα από τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα της κυβέρνησης είναι απλό. Σχεδόν αυτονόητο: Δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει λάθη. Έχουμε τη λάθος κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη χθεσινή παρουσίαση της «Ιθάκης».

Λίγες ώρες αργότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει κάθε μέρα λάθη, έχουμε τη λάθος κυβέρνηση».

Η κίνηση αυτή έρχεται μία μόλις ημέρα μετά την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στην οποία εκτιμήθηκε ότι μείωνε την ένταση της κριτικής του προς τον ΣΥΡΙΖΑ και την κατηύθυνε περισσότερο προς το ΠΑΣΟΚ.

Επί της ουσίας πάντως, στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «φιάσκο» και «εμπαιγμό» της κυβέρνησης προς τους αγρότες σχετικά με τις νέες πληρωμές. «Και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ. Οι «άριστοι» του κ. Μητσοτάκη απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν ούτε τις στοιχειώδεις πληρωμές, παρά τις καθυστερήσεις και τις ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε να σεβαστούν τον αγροτικό κόσμο», αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Αυτό που συνέβη δεν είναι ένα τεχνικό λάθος ή αστοχία. Είναι το αποτέλεσμα ανικανότητας, διάλυσης και πλήρους αδιαφορίας της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα. Είναι η πλήρης πολιτική αποτυχία», καταγγέλλει η Κουμουνδούρου.

«Την ώρα που τα γαλάζια σκάνδαλα συσσωρεύονται και οι ευθύνες συγκαλύπτονται, οι αγρότες πληρώνουν ακριβά το κόστος μιας κυβέρνησης που λειτουργεί χωρίς σχέδιο, χωρίς έλεγχο και χωρίς αξιοπιστία. Ζητούν κατανόηση και υπομονή από τους αγρότες, αφού τους αδειάζουν τα ταμεία, αλλά δεν απαντούν ούτε στο πώς θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ούτε στο πώς θα ζήσουν. Καμία εμπιστοσύνη σε έναν πρωθυπουργό που αποδεικνύεται ανίκανος να εγγυηθεί τα αυτονόητα και δεδουλευμένα», τονίζει η ανακοίνωση.

«Καμία ανοχή σε μια κυβέρνηση που οδηγεί τον πρωτογενή τομέα σε αφανισμό. Ο αγροτικός κόσμος δεν αντέχει άλλη κοροϊδία. Οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες και βαραίνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση. Δεν είναι μια κυβέρνηση που «απλώς» κάνει κάθε μέρα λάθη, είναι η λάθος κυβέρνηση και πρέπει να φύγει. Το συντομότερο», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Νταλάρας τραγούδησε «άνοιξε, γιατί δεν αντέχω» - Η συνάντηση με την Αλεξίου, το Ρεμπέτικο, τα Καλογεράκια και τη Μαξούρη

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Την έφτυσε και την απώθησε» - Επαίτης προσπάθησε να φιλήσει σερβιτόρα και έριξε μπουνιά σε πελάτισσα

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο: Ο Νικ Ράινερ κοντά στο σπίτι των γονιών του, λίγες ώρες πριν τους δολοφονήσει

11:38ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα παραλαμβάνει επίσημα την πρώτη της Belh@rra - Πότε θα φτάσει στη χώρα μας

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Πιστεύω ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν σύντομα από τα μπλόκα»

11:36ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Coffee Berry εγκαινίασε το νέο της κατάστημα στο Αεροδρόμιο της Βουδαπέστης

11:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για τους αγρότες με ατάκα... Τσίπρα

11:31LIFESTYLE

To Madwalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ επιστρέφει σήμερα στο Athens Metro Mall

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 12,6 δισ. ευρώ στο ενδεκάμηνο – Έσοδα από φόρους ύψους 64,9 δισ.

11:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σκάι: Ο Αλαφούζος καταγγέλλει το ΕΚΚΟΜΕΔ για προληπτική λογοκρισία - Έκοψαν τη χρηματοδότηση για το ντοκιμαντέρ Παπαχελά λόγω συνέντευξης Κουφοντίνα

11:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 59χρονο που άνοιγε αποθήκες σπιτιών επί μήνες - 9.500 ευρώ η λεία, 25.000 οι ζημιές

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό από το Σάββατο - Έρχονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τα Χριστούγεννα

11:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα Παιδιού Α21: Αντίστροφη μέτρηση για την 6η δόση – Πότε θα δουν τα χρήματα οι δικαιούχοι

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η Γερμανία εγκρίνει αγορές όπλων αξίας 50 δισ. ευρώ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Stellantis και οι 14 μάρκες της σε σταυροδρόμι

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Allwyn και ο ΟΠΑΠ ανακοινώνουν τροποποίηση των όρων της συνένωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους

10:46ΚΟΣΜΟΣ

30.000 στρατιώτες, 30 χώρες και οι ΗΠΑ: Πώς θα είναι η πολυεθνική δύναμη για την άμυνα της Ουκρανίας

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για αγρότες: «Ικανοποιήσαμε μεγάλο ποσοστό αιτημάτων, δεν μπορούμε να πάμε σε μια άνευ ορίων υπομονή»

10:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Πουλούσαν οικογενειακώς ναρκωτικά – Εντοπίστηκαν 10 κιλά κάνναβης και μετρητά

10:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου κατά Μαρκόπουλου: «Μου είπε “σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν” παρουσία 21 βουλευτών»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Πιστεύω ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν σύντομα από τα μπλόκα»

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαράς ευαγγέλια» για τους συνταξιούχους: Από Παρασκευή η καταβολή των αυξημένων συντάξεων – Δείτε παραδείγματα

11:38ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα παραλαμβάνει επίσημα την πρώτη της Belh@rra - Πότε θα φτάσει στη χώρα μας

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Στεγαστική κρίση: Τα 6 μέτρα για τα ακίνητα - Ανακαινίσεις για κλειστά σπίτια, επιστροφή ενοικίων και «κόφτης» στα Airbnb - Το «ημερολόγιο» των παρεμβάσεων

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Θες να βγάλεις εύκολα λεφτά;»: Πώς έβρισκαν δότες κάποιες τράπεζες σπέρματος στην Ελλάδα - Τα κενά ασφαλείας και τα «σκοτεινά» σημεία

11:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Νταλάρας τραγούδησε «άνοιξε, γιατί δεν αντέχω» - Η συνάντηση με την Αλεξίου, το Ρεμπέτικο, τα Καλογεράκια και τη Μαξούρη

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα παίρνει και τους πυραύλους METEOR

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας: Αποσύρονται σταδιακά τα λεωφορεία - Πότε θα ξεκινήσουν ξανά τα δρομολόγια

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό από το Σάββατο - Έρχονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τα Χριστούγεννα

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Την έφτυσε και την απώθησε» - Επαίτης προσπάθησε να φιλήσει σερβιτόρα και έριξε μπουνιά σε πελάτισσα

07:29ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα έξι μέτρα Μητσοτάκη, το άδειασμα στην Καρυστιανού, ο Καραβίτης, η ΔΕΗ στη σταθερή και το φρέσκο χρήμα στα κόμματα

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ