Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για τους αγρότες με ατάκα... Τσίπρα

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ εκδίδοντας ανακοίνωση για τους αγρότες χρησιμοποιώντας ως τίτλο μια φράση βγαλμένη από τη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα.

«Το συμπέρασμα από τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα της κυβέρνησης είναι απλό. Σχεδόν αυτονόητο: Δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει λάθη. Έχουμε τη λάθος κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη χθεσινή παρουσίαση της «Ιθάκης».

Λίγες ώρες αργότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει κάθε μέρα λάθη, έχουμε τη λάθος κυβέρνηση».

Η κίνηση αυτή έρχεται μία μόλις ημέρα μετά την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στην οποία εκτιμήθηκε ότι μείωνε την ένταση της κριτικής του προς τον ΣΥΡΙΖΑ και την κατηύθυνε περισσότερο προς το ΠΑΣΟΚ.

Επί της ουσίας πάντως, στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «φιάσκο» και «εμπαιγμό» της κυβέρνησης προς τους αγρότες σχετικά με τις νέες πληρωμές. «Και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ. Οι «άριστοι» του κ. Μητσοτάκη απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν ούτε τις στοιχειώδεις πληρωμές, παρά τις καθυστερήσεις και τις ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε να σεβαστούν τον αγροτικό κόσμο», αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Αυτό που συνέβη δεν είναι ένα τεχνικό λάθος ή αστοχία. Είναι το αποτέλεσμα ανικανότητας, διάλυσης και πλήρους αδιαφορίας της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα. Είναι η πλήρης πολιτική αποτυχία», καταγγέλλει η Κουμουνδούρου.

«Την ώρα που τα γαλάζια σκάνδαλα συσσωρεύονται και οι ευθύνες συγκαλύπτονται, οι αγρότες πληρώνουν ακριβά το κόστος μιας κυβέρνησης που λειτουργεί χωρίς σχέδιο, χωρίς έλεγχο και χωρίς αξιοπιστία. Ζητούν κατανόηση και υπομονή από τους αγρότες, αφού τους αδειάζουν τα ταμεία, αλλά δεν απαντούν ούτε στο πώς θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ούτε στο πώς θα ζήσουν. Καμία εμπιστοσύνη σε έναν πρωθυπουργό που αποδεικνύεται ανίκανος να εγγυηθεί τα αυτονόητα και δεδουλευμένα», τονίζει η ανακοίνωση.

«Καμία ανοχή σε μια κυβέρνηση που οδηγεί τον πρωτογενή τομέα σε αφανισμό. Ο αγροτικός κόσμος δεν αντέχει άλλη κοροϊδία. Οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες και βαραίνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση. Δεν είναι μια κυβέρνηση που «απλώς» κάνει κάθε μέρα λάθη, είναι η λάθος κυβέρνηση και πρέπει να φύγει. Το συντομότερο», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

