Τι σημαίνει ο «απόλυτος αποκλεισμός» που αποφάσισε ο Τραμπ για τα πετρελαιοφόρα στη Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό σε όλα τα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που κινούνται προς και από τη Βενεζουέλα, στα οποία έχουν αποφασιστεί κυρώσεις από την Ουάσιγκτον, σε μια κλιμάκωση της πίεσης που ασκεί η κυβέρνηση εδώ και μήνες εναντίον του Νικολά Μαδούρο, ηγέτη της Βενεζουέλας.

«Η Βενεζουέλα είναι πλήρως περικυκλωμένη από τη μεγαλύτερη αρμάδα που έχει συγκροτηθεί ποτέ στην ιστορία της Νότιας Αμερικής», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη και το σοκ που θα υποστούν θα είναι κάτι που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ».

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των εσόδων της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της που λαμβάνουν από τις εξαγωγές πετρελαίου. Ωστόσο, η ανακοίνωση άφησε πολλά ασαφή σημεία, όπως το πόσα πετρελαιοφόρα θα επηρεαστούν.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε τι εννοούσε με τον όρο «πετρελαιοφόρα που έχουν υποστεί κυρώσεις» και δεν ήταν σαφές ποια πετρελαιοφόρα ακριβώς οι ΗΠΑ σχεδίαζαν να προσπαθήσουν να αναχαιτίσουν.

Την περασμένη Τετάρτη, η Αμερικανική Ακτοφυλακή και οι αστυνομικές Αρχές, με την υποστήριξη του Πενταγώνου, κατέσχεσαν ένα πετρελαιοφόρο στη Θάλασσα της Καραϊβικής που μετέφερε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα προς την Κούβα και την Κίνα. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής είχε εκδώσει ένταλμα κατάσχεσης με βάση το γεγονός ότι το πετρελαιοφόρο είχε μεταφέρει πρόσφατα πετρέλαιο από το Ιράν, το οποίο υπόκειται σε αυστηρές αμερικανικές κυρώσεις.

Στην ανακοίνωσή του, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό έως ότου η Βενεζουέλα επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες «όλο το πετρέλαιο, τη γη και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία που μας έκλεψαν στο παρελθόν».

Ο αμερικανικός στρατός έχει συγκεντρώσει τις τελευταίες μήνες μεγάλες δυνάμεις στην Καραϊβική, ενώ ο Τραμπ έχει απειλήσει με επιθέσεις χερσαία της Βενεζουέλας. Από τον Σεπτέμβριο, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποιεί επιθέσεις σε πλοία στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό, πολλά από τα οποία βρίσκονται κοντά στη Βενεζουέλα, σε μια επιχείρηση που έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 95 ανθρώπων.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι επιθέσεις αυτές έχουν ως στόχο να σταματήσουν το λαθρεμπόριο ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά -όπως αναφέρουν οι New York Times- η Βενεζουέλα δεν είναι παραγωγός ναρκωτικών και η κοκαΐνη που διέρχεται από τη χώρα και τα ύδατα γύρω από αυτήν προορίζεται γενικά για την Ευρώπη. Πολλοί νομικοί εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι οι επιθέσεις είναι παράνομες και ότι ο στρατός σκοτώνει άμαχους πολίτες.

