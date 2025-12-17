Ντόναλντ Τραμπ: «Το καθεστώς της Βενεζουέλας έχει χαρακτηριστεί ξένη τρομοκρατική οργάνωση»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακήρυξε την Τρίτη την κυβέρνηση της Βενεζουέλας «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», όπως ανακοίνωσε μέσω Truth Social.

Παράλληλα, διέταξε τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που κινούνται προς και από τη Βενεζουέλα στα οποία έχουν αποφασιστεί κυρώσεις από την Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε μέσω Truth Social.

«Για την κλοπή των πόρων μας, και πολλούς άλλους λόγους, συμπεριλαμβανομένων της τρομοκρατίας, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων, το καθεστώς της Βενεζουέλας χαρακτηρίστηκε ξένη τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος.

«Κατά συνέπεια, σήμερα, διατάσσω πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό όλων των υφιστάμενων κυρώσεις πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που πάνε στη Βενεζουέλα ή φεύγουν από αυτή», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση του αρχηγού του αμερικανικού κράτους καταγράφεται μια εβδομάδα αφού οι ΗΠΑ κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με πελώρια ποσότητα πετρελαίου στα ανοικτά της Βενεζουέλας και το οδήγησαν σε αμερικανικό λιμάνι.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει:

«Η Βενεζουέλα είναι πλήρως περικυκλωμένη από τη μεγαλύτερη αρμάδα που έχει συγκροτηθεί ποτέ στην ιστορία της Νότιας Αμερικής. Η δύναμη αυτή θα συνεχίσει να αυξάνεται και το σοκ για αυτούς θα είναι πρωτοφανές — μέχρι τη στιγμή που θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όλο το πετρέλαιο, τη γη και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία που προηγουμένως μας έκλεψαν.

Το παράνομο καθεστώς Μαδούρο χρησιμοποιεί πετρέλαιο από αυτά τα κλεμμένα πετρελαϊκά κοιτάσματα για να χρηματοδοτεί τον εαυτό του, τη ναρκοτρομοκρατία, την εμπορία ανθρώπων, δολοφονίες και απαγωγές. Για την κλοπή των περιουσιακών μας στοιχείων, καθώς και για πολλούς άλλους λόγους —συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, της διακίνησης ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων— το καθεστώς της Βενεζουέλας έχει χαρακτηριστεί ΞΕΝΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ.

Ως εκ τούτου, σήμερα διατάσσω ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΥΡΩΣΕΙΣ και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα. Οι παράνομοι μετανάστες και οι εγκληματίες που το καθεστώς Μαδούρο έστειλε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της αδύναμης και ανίκανης κυβέρνησης Μπάιντεν επιστρέφονται στη Βενεζουέλα με ταχύ ρυθμό.

Η Αμερική δεν θα επιτρέψει σε εγκληματίες, τρομοκράτες ή άλλες χώρες να ληστεύουν, να απειλούν ή να βλάπτουν το Έθνος μας και, ομοίως, δεν θα επιτρέψει σε ένα εχθρικό καθεστώς να πάρει το πετρέλαιό μας, τη γη μας ή οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία πρέπει να επιστραφούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ΑΜΕΣΑ.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!»