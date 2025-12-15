Βενεζουέλα: Αεροπλάνο απέφυγε την τελευταία στιγμή «σύγκρουση στον αέρα» με στρατιωτικό αεροσκάφος

Αεροπλάνο της JetBlue από το μικρό κράτος του Κουρασάο αναγκάστηκε να σταματήσει την ανάβασή της την Παρασκευή, προκειμένου να αποφύγει σύγκρουση με αεροσκάφος ανεφοδιασμού της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Το περιστατικό αφορούσε την πτήση 1112 της JetBlue από το Κουρασάο, κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας, με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης, σε μια περίοδο κατά την οποία ο αμερικανικός στρατός έχει εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και ασκεί αυξημένη πίεση στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Ο πιλότος της JetBlue ανέφερε ότι το στρατιωτικό αεροσκάφος δεν είχε ενεργοποιημένο τον αναμεταδότη (transponder), γεγονός που το καθιστούσε «αόρατο» στα συστήματα εντοπισμού. «Πέρασαν ακριβώς από την πορεία πτήσης μας… δεν είχαν τον αναμεταδότη ενεργοποιημένο. Είναι εξωφρενικό», ακούγεται να λέει, προσθέτοντας ότι το μαχητικό εισήλθε στη συνέχεια στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας. «Παραλίγο να είχαμε σύγκρουση στον αέρα», σημείωσε.

Σύμφωνα με την καταγραφή της επικοινωνίας, ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας απάντησε χαρακτηρίζοντας «εξωφρενικό» το γεγονός ότι ένα άγνωστο αεροσκάφος βρισκόταν στον ελεγχόμενο εναέριο χώρο τους.

Ο εκπρόσωπος της JetBlue, Ντέρεκ Ντόμπροφσκι, δήλωσε ότι το περιστατικό έχει αναφερθεί στις ομοσπονδιακές αρχές και η εταιρεία θα συνεργαστεί πλήρως με οποιαδήποτε έρευνα, τονίζοντας παράλληλα ότι τα μέλη του πληρώματος είναι εκπαιδευμένα να εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες σε κάθε κατάσταση πτήσης.

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε τα σχετικά ερωτήματα στην Πολεμική Αεροπορία, η οποία δεν είχε δώσει άμεση απάντηση στο αίτημα για σχόλιο. Τον περασμένο μήνα, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) είχε εκδώσει προειδοποίηση προς τα αεροσκάφη των ΗΠΑ, καλώντας τα να «επιδείξουν προσοχή» όταν επιχειρούν στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας και της αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή.