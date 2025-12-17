Ο «Βασιλιάς των Αποδράσεων»: Αλβανός κατάφερε να το «σκάσει» από φυλακή για 4η φορά σε 16 χρόνια
Ένας 41χρονος κατάφερε να αποδράσει ξανά από φυλακή υψίστης ασφαλείας, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως «ειδικού» στις αποδράσεις.
Ο 41χρονος Αλβανός άνδρας, γνωστός πλέον με το προσωνύμιο «Βασιλιάς των Αποδράσεων», κατάφερε να δραπετεύσει από φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Μιλάνο, χρησιμοποιώντας μεθόδους που θυμίζουν σκηνές από ταινία.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, απέσπασε απαρατήρητος μια λίμα από εργαστήριο της φυλακής και με αυτήν έκοψε τα μεταλλικά κάγκελα του κελιού του. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε ένα αυτοσχέδιο σχοινί από δεμένα σεντόνια για να κατέβει από το παράθυρο.
