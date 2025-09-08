Μαρινάκης: Ο πρωθυπουργός μεγαλώνει την πίτα - Ο 13ος μισθός δίνεται εμμέσως

«Ο πρωθυπουργός μεγαλώνει την πίτα. Παρουσίασε την πιο γενναία μεταρρύθμιση δεν κλείνει τα μάτια σε κανένα», είπε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις ανακοινώσει Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ έδωσε παραδείγματα από τους ωφελούμενους των μέτρων και συμπλήρωσε: «Δεν ζούμε σε γυάλα. Η μεταρρύθμιση απαντάει σε όλα».

«Με αυτά που ανακοινώσαμε κάποιοι θα πάρουν πάνω από ένα μισθό. Ο 13ος μισθός εμμέσως δίνεται σε κάποιες περιπτώσεις με τις λιγότερες κρατήσεις», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η μεσαία τάξη είχε να ακούσει μέτρα εδώ και πόσα χρόνια. Ζούσαμε σε μια χώρα που το 2015-2019 είχαμε 30 άμεσους και έμμεσους φόρους παραπάνω», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Τι απάντησε για τις δημοσκοπήσεις

«Οι δημοσκοπήσεις λένε δύο πράγματα. Το θετικό είναι ότι είμαστε κυβέρνηση δεύτερης 4ετίας που είμαστε σε αυτή την απόσταση από τα άλλα κόμματα. Το δεύτερο ότι είμαστε σε απόσταση από εκεί που θέλουμε για αυτοδυναμία. Πώς την καλύπτεις; Τρέχοντας με χαμηλά το κεφάλι. Ο κόσμος μάς έδωσε μια εντολή είναι να κλείσουμε τα αυτιά μας σε οτιδήποτε άλλο και να τα έχουμε ανοιχτά στην κοινωνία», τόνισε.

Για την επανεμφάνιση Τσίπρα ο κ. Μαρινάκης σχολίασε: «Ο κ.Τσίπρας όταν ήταν η ώρα του έκανε ό,τι έκανε. Κάποιος κρίνεται από τις κινήσεις που κάνει όταν μπορεί. Είναι ιερή ευθύνη να είσαι πρωθυπουργός». «Για την επιστροφή του έχει βαρεθεί ο κόσμος να ακούει, δεν αλλάζει τη ζωή του», πρόσθεσε.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη στα μέλη του κόμματος. Σε αυτούς είναι υπόλογος», απάντησε σχετικά με τα σενάρια περί νέα ηγεσίας στη ΝΔ.