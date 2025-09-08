Πόσο ωφελούνται μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες από τη μείωση φόρων

Αλλαγές στη φορολογία ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, δύο μέρες μετά την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ.

Όπως τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, πρόκειται για παρεμβάσεις στη φορολογική κλίμακα για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και νέους, που θα δουν από το 2026 κέρδη στην τσέπη τους.

«Η νέα φορολογική μεταρρύθμιση αλλάζει το φορολογικό στη χώρα μας», τόνισε κατά την ομιλία του ο κ. Πιερρακάκης, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που εξήγγειλε από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, υπολογίζονται στο 1,76 δισ. ευρώ και αφορούν 4 εκατομμύρια πολίτες.

1. Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:

Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%

Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%

Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%

2. Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:

3. Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περεταίρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

4. Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

5. Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:

24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κ.λπ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για νέους:

6. Για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.

7. Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.



Παραδείγματα για τα οφέλη από τη μείωση των συντελεστών

• Ένας νέος 25 ετών που εργάζεται στο χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1250 ευρώ το μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2 μισθούς.

• Ένας πολύτεκνος, με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2,3 μισθούς.

• Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς τέκνα, που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή σχεδόν ένα καθαρό μισθό.

• Ένας μισθωτός με 2 τέκνα και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά), θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού.

• Ένας τρίτεκνος, με καθαρό μισθό 1291 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό.

• Ένα στέλεχος επιχείρησης, χωρίς τέκνα, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρό εισόδημα 2.580 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ

Παραδείγματα για την ενίσχυση των συνταξιούχων

• Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 214 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 464 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 357 ευρώ καθαρά.

• Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 462 ευρώ καθαρά.

• Συνταξιούχος με 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1460 ευρώ θα λάβει 376 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 200 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 576 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 388 ευρώ καθαρά.

• Συνταξιούχος με 24.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1693 ευρώ θα λάβει 417 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 280 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 697 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 489 ευρώ καθαρά.

Πόσο ωφελούνται οι ένστολοι από τα μέτρα Μητσοτάκη

Ωφελημένοι και όσοι ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα μετά την ανακοίνωση των μέτρων και την εξειδίκευσή τους από το οικoνομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Μέση αύξηση σε Αστυνομία, Λιμενικό και Πυροσβεστική είναι στα : 111 ευρώ

Μέση αύξηση στις Ένοπλες Δυνάμεις: 145 ευρώ

Εξαρτάται βέβαια από τα έτη υπηρεσίας.

Δείτε τι ισχύει σήμερα και τι αλλάζει:

Οι συντελεστές

Διαβάστε επίσης